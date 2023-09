Nandurbar Bribe Crime : शहाद्यात 20 हजारांची लाच घेताना अभियंत्याला अटक; लघुपाटबंधारेतील बिलासाठी घेतली रक्कम

By

Nandurbar Bribe Crime : लघुपाटबंधारे विभागात केलेल्या तीन कामांची बिले काढण्यासाठी २० हजारांची लाच मागून १९ हजार ५०० रुपये स्वीकारताना शहादा पंचायत समितीचा कनिष्ठ अभियंता तथा उपविभागीय जलसंधारण अधिकाऱ्याचा पदभार असलेल्या दिनेश केशवराव पाटील याला सोमवारी (ता. २५) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे. (Engineer arrested while accepting bribe of 20 thousand in Shahada nandurbar news)

तक्रारदारांनी २०२२ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत शहादा तालुक्यात एकूण तीन कामे पूर्ण केली आहेत. तिन्ही कामांची बिले काढून दिल्याच्या मोबदल्यात कनिष्ठ अभियंता दिनेश पाटील याने तक्रारदार यांच्याकडून एकूण ९५ हजार रुपयांची मागणी केली होती. यापैकी वेळोवेळी ७५ हजार रुपये एवढी रक्कम तक्रारदाराकडून याआधीच घेतली आहे.

उर्वरित २० हजार रुपयांसाठी पाटील याने तक्रारदाराकडे तगादा लावला होता. पंचांसमक्ष केलेल्या पडताळणीदरम्यान तडजोडीअंती १९ हजार ५०० रुपये एवढी रक्कम त्याने स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली होती.

पाटीलला सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या नंदुरबार येथील मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ तक्रारदाराकडून १९ हजार ५०० रुपये एवढी रक्कम स्वीकारताना अटक करण्यात आली. त्याला ताब्यात घेण्यात आले असून, गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

पोलिस उपअधीक्षक राकेश चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक माधवी वाघ, पोलिस हवालदार विलास पाटील, अमोल मराठे, देवराम गावित, महिला पोलिस हवालदार ज्योती पाटील, पोलिस नाईक संदीप नावाडेकर, मनोज अहिरे यांच्या पथकाने कारवाई केली.