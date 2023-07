Dhule Fake Fertilizer Case : कृषी यंत्रणेतर्फे धुळे पिंजण्यास सुरवात; 4 खत विक्रेत्यांना विक्री बंदचा आदेश

By

Dhule Fake Fertilizer Case : येथील बनावट खतसाठा प्रकरणी कृषी सहसंचालकांच्या आदेशानंतर कृषी यंत्रणेने शुक्रवारी सकाळपासून (ता. २१) खानदेशात १९ कृषी सेवा केंद्रांची धडक तपासणी सुरू केली आहे.

त्यात साक्री तालुक्यातील चार कृषी सेवा केंद्रांना विक्री बंदचा आदेश देण्यात आला आहे. रात्री उशिरापर्यंत तपासणी सुरूच होती. तपासणीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने सहा ते सात पथके केली असून, ती धुळे, साक्री, शिरपूर तालुका पिंजून काढत आहे.

येथील ‘एमआयडीसी’तील बनावट खतसाठा प्रकरणी सुरत (गुजरात), फलटण (जि. सातारा) येथील कंपन्यांसह धुळे शहरातील मुख्य वितरकावर ८ जुलैला मोहाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Fake Fertilizer Case 4 agricultural service center in Sakri taluka were ordered to stop selling dhule news)

या अनुषंगाने शेतकरीहितासाठी ‘सकाळ'मध्ये सुरू असलेल्या विशेष मालिकेद्वारे अनेक गैरबाबी उजेडात आणल्या जात आहेत.

प्रकरण राज्य अधिवेशनात

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा कृषी यंत्रणेतील उणीवा आणि गैरउपद्‍व्याप उजेडात येण्यापूर्वीच ‘सकाळ’च्या मालिकेचा आधार घेत हा प्रश्‍न आमदार कुणाल पाटील यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पोहोचवला आहे. त्यामुळे कृषी अधिकाऱ्यांसह बनावट खताच्या गैरउद्योगातील माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.

यासंदर्भात अनेक प्रश्‍न ‘सकाळ’च्या माध्यमातून उपस्थित केले जात असतानाच नाशिक विभागीय कृषी सहसंचालकांनी खानदेशातील १९ कृषी सेवा केंद्रांच्या तपासणीचा आदेश दिला असून, दोन ते तीन दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविला आहे. तपासणीत विविध तरतुदींचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधिताचा विक्री परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.

पथकांची विशेष दक्षता

सहसंचालकांच्या आदेशानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने खत निरीक्षक, गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, तालुका कृषी अधिकारी, मोहीम अधिकारी, पंचायत समित्यांचे कृषी अधिकारी व प्रमुख कर्मचारी आदींचे मिळून सहा ते सात पथके तयार केली आहेत. ती शुक्रवारी सकाळी सहानंतर साक्री, शिरपूर, धुळे तालुका भागात तपासणीसाठी रवाना झालीत.

त्यांच्याकडून रात्री नऊनंतरही तपासणीची कार्यवाही सुरू होती. राज्य अधिवेशनाचा काळ सुरू असल्याने कृषी पथके कुठलिही जोखीम पत्करण्यास तयार नाहीत. अन्यथा, ते शासकीय कारवाईच्या कक्षेत येऊ शकतात. ते लक्षात घेत पथके दक्षता बाळगून तपासणीची कार्यवाही करत आहेत.

इतर विक्रेत्यांत अस्वस्थता

बनावट खतसाठा प्रकरणी दाखल गुन्ह्यानुसार सुरतच्या फार्म सन्स फर्टीकेम कंपनीकडून संशयित बनावट खत खरेदी झाले. नंतर फलटण तालुक्यातील ग्रीन फिल्ड ॲग्रीकेम या कंपनीचा येथील मुख्य वितरक भूमी क्रॉप सायन्स कंपनीने खानदेशातील १९ कृषी सेवा केंद्रांना संशयित बनावट १८ः१८ः१० मिश्र खत पुरवठा केला.

त्यांची तपासणी व उल्लंघन आढळल्यास परवाना रद्द करण्याचे निर्देश कृषी सहसंचालकांनी दिले आहेत. यात धुळे, साक्री, शिरपूर तालुक्यातील १३ कृषी सेवा केंद्रांचा समावेश आहे. मात्र, यात मोठे रॅकेट गुंतले असून भूमी क्रॉपसह धुळे, सोनगीर, शिरपूर शहरासह तालुक्यातील प्रमुख तीन वितरक (होलसेलर डिस्ट्रीब्युटर) सहभागी असल्याचे बोलले जात आहेत.

त्यांच्यामार्फत दीडशेहून अधिक इतर विक्रेत्यांना खत पुरवठा झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. मात्र, ते प्रमुख तीन वितरक अद्याप कारवाईच्या कक्षेत न आल्याने इतर विक्रेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

साक्रीत ७५० गोण्या जप्त

साक्री तालुक्यातील पथकांनी न्यू माउली (बेहेड), तिरूपती (पिंपळनेर), कृष्णा ॲग्रो आणि दातर्ती येथील, अशा चार कृषी सेवा केंद्रांना विक्री बंदचा आदेश बजावला आहे. तसेच तीन केंद्रांमधील खताच्या ७५० गोण्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.

संबंधित कृषी सेवा केंद्रांकडून परवान्यात ज्या कंपनीचे जे प्रॉडक्ट विक्री करण्याची बाब समाविष्ट केली आहे, त्यानुसार खरेदी- विक्री न करता परवान्यात समाविष्ट नसलेल्या कंपनीचे प्रॉडक्ट विक्री केल्याने त्यांच्याविरूध्द विक्री बंदचा आदेश बजावण्यात आला आहे.

तसेच ज्या होलसेलरकडून खताचा साठा घेतला त्याची नोंद कारवाईतील कृषी सेवा केंद्रांकडे नसल्याने त्यांना कारवाईच्या कक्षेत घेतल्याचे पथकांनी सांगितले. ते होलसेलकर कोण, याचा शोध कृषी आयुक्तांसह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुर्बान तडवी यांना घ्यावा लागणार आहे.