Dhule News : अयोध्येत श्रीराम प्रभूचरणी सोनगीरचे तांब्याचे कलश

Dhule News : येथील प्रसिद्ध तांब्याची भांडी व तयार करणाऱ्या कारागिरांचे नावलौकिक भारतभर होणार असून येथून तांब्याची २०० कलश अयोध्याला नेण्यात आली असून प्रभू श्रीरामचंद्रच्या मंदिरात ठेवण्यात येतील.

त्यामुळे गावाच्या नावाची ख्याती पसरणार आहे. (famous copper kalash from Songir taken to Ayodhya and will kept in temple of Lord Sri Ram)