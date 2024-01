शिरपूर : शासनाच्या एक रुपयात पीकविमा योजनेसह केळी व पपई यांचा फळपीक विमा घेतलेल्या साडेसात हजार शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसामुळे झालेल्या हानीपोटी विमा मंजूर करण्यात आला असून, त्यांच्या खात्यावर रकमाही जमा झाल्या आहेत. (Farmers benefit from crop insurance due to follow up by public representatives dhule news )