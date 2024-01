Dhule News : महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे नकाणे तलाव कोरडाठाक

Dhule News : शहराला पाणीपुरवठा करणारा नकाणे तलाव धुळे महापालिकेच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे कोरडाठाक पडला, असा आरोप लोकसंग्रामचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला.

माजी आमदार गोटे यांनी मंगळवारी (ता. १६) एक्स्प्रेस कॅनॉल व नकाणे तलावाची पाहणी केली. या प्रसंगी ते म्हणाले, की पाण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चूनदेखील धुळेकर नागरिकांना आजही दहा-दहा दिवस पाणी मिळत नाही. (Nakane Lake is dry due to neglect of Municipal Corporation dhule news)