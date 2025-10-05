Jalgaon News : सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे; काँग्रेसचा जळगावातून तीव्र इशारा

जळगाव: राज्यात अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकारने तत्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. तसेच मदतीसाठीचे निकषात देखील बदल करून शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत द्यावी. .अन्यथा काँग्रेस पक्ष हे मंत्री, सत्ताधारी नेत्यांना घेराव घालून तीव्र आंदोलन छेडेल. तसेच रस्ता व रेल्वे रोको देखील आंदोलन करणार असल्याची माहिती काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता हनुमंत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली..जिल्हा काँग्रेस पक्षातर्फे शनिवारी (ता.४) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा सरचिटणीस ज्ञानेश्वर कोळी, जिल्हा उपाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आदिवासी सेलचे संजय जमादार, रोजगार हमीचे देविदास ठाकरे उपस्थित होते. पुढे बोलताना पवार म्हणाले, की राज्यावर आलेल्या अस्मानी संकटात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे..मात्र सरकार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास दिरंगाई करत असून, मदत व पुनर्वसनाच्या मदतीच्या निकषात तसेच पीकविमा निकषात बदल करून शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे. २०२३ मधील एकनाथ शिंदे सरकारने मदत व पुनर्वसनाचा निकषाचा परिपत्रक काढून आर्थिक मदत वाढविण्यात आली होती. परंतु या निकषात देखील आता बदल करून मदत हेक्टरी कमी करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. .तसेच फडणवीस सरकारने केंद्राकडे शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीची मागणी केलेली नाही. तसेच केंद्राचे मंत्री अथवा कोणतेही पथक राज्यात अद्याप आलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करून, तत्काळ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, रब्बी हंगामात १ लाख रुपयांचे कर्ज शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे, तसेच शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक फी तसेच शैक्षणिक कर्ज माफ करावे, शेतमजुरांना १० हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशा मागण्या काँग्रेस पक्षाने केल्या आहेत..Kojagiri Pournima 2025: कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त तुळजापूर मार्ग मंगळवारपर्यंत बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग.काँग्रेस तीव्र आंदोलन छेडणारकाँग्रेस पक्षातर्फे प्रशासनामार्फत सरकारकडे निवेदनातून विविध मागण्या केल्या आहेत. सरकारने येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय न घेतल्यास पक्षाकडून राज्यात तीव्र आंदोलन छेडून मंत्र्यांना घेराव, रास्ता व रेल रोकोसारखे आंदोलन करू, असा इशारा या वेळी देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.