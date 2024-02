Dhule News : शेतकऱ्यांनी मुळ्याच्या पिकात सोडली जनावरे; उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हताश

Dhule News : सुरत, धुळे व शहादा भाजीपाला बाजारात गेल्या आठ दिवसांपासून मुळ्याचे भाव घसरले आहेत. बाजारात दोन ते सात रुपये प्रतिकिलोने विक्री होत आहे. वाहतूक खर्चच प्रतिकिलो दोनचा आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांनी मुळा काढणे बंद केला आहे.

काही शेतकऱ्यांनी मुळ्यावर रोटाव्हेटर फिरविले आहे, तर काही ठिकाणी बैलांचे वैरण म्हणून वापर सुरू केला आहे. उभ्या पिक्यात गुरे व शेळ्यामेंढ्या सोडल्या आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हताश झाले आहेत. (Farmers released animals in radish crop due to desperate as cost of production is not going dhule news)