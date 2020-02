जिल्ह्यातून आठवडाभरात पाच दुचाकीची लांबविल्या 

नंदुरबार: जिल्ह्यात दुचाकी चोरांचा धुमाकूळ वाढला असून आठ दिवसात पाच जणांच्या दुचाकी लंपास करण्यात आल्या आहे. याबाबत संबंधित पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. बामखेडा (ता. शहादा) येथील मनोहर पटेल यांच्या घरासमोरून १५ हजार रुपये किमतीची होन्डा शाईन कंपनीची दुचाकी अज्ञात चोरट्याने पाच डिसेंबरला रात्री दहा ते पहाटे दोनचा दरम्यान लंपास केली. श्री. पटेल यांनी दुचाकीचा शोध घेतला. मात्र आढळून न आल्याने सारंगखेडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आली आहे. तसेच तळोदा येथील देशपांडे फोटो स्टुडिओच्या समोरुन अश्विनभाई मथुसुदन यांची २० हजार रुपये किमतीची हिरोहोडा फॅशन प्रो कंपनीची दुचाकी तीन जानेवारीला सायंकाळी सात ते आठच्या दरम्यान लंपास केली. श्री. मथूसुदन यांनी दुचाकीचा तपास केला असता आढळून न आल्याने तळोदा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. धुळ्यात पाच हजार संशयितांविरुद्ध गुन्हा तिखोरा (ता. शहादा) येथे मनोज पाटील यांची २५ हजार रुपये किमतीची होंडा शाईन कंपनीची काळ्या रंगाची दुचाकी २८ डिसेंबरला सकाळी साडे पाचच्या दरम्यान अज्ञात चोरट्याने लंपास केली. श्री. पाटील यांनी मोटरसायकलीचा शोध घेतला, मात्र आढळून न आल्याने शहादा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. नवापूर येथे रमेश गावित यांची २२ हजार रुपये किमतीची होंडा कंपनीची मोटरसायकल अज्ञात चोरट्याने दोन जानेवारीला सकाळी साडे आठच्या दरम्यान लंपास केली. श्री. गावित यांनी परिसरात दुचाकीचा शोध घेतला. मात्र आढळून न आल्याने नवापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. जुनवणे (ता. शहादा) येथील भाईदास पाटील यांची २५ हजार रुपये किमतीची होंडा कंपनीची मरुन रंगाची दुचाकी अज्ञात चोरट्याने चार जानेवारीला सहाच्या दरम्यान लंपास केली. याबाबत शहादा पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली आहे.



