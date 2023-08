Nandurbar Loksabha Election : नंदुरबार लोकसभा निवडणूक जिंकणारच; काँग्रेसचे माजी मंत्री वसंत पुरके यांचा दावा

By

Nandurbar Loksabha Election : नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसचा बालेकिलला राहिला आहे. झालेल्या चुका दुरुस्त करीत आता पुन्हा काँग्रेसने निश्‍चय केला आहे. मित्रपक्षांसह नंदुरबार लोकसभा निवडणूक काँग्रेस जिंकणारच, असा दावा काँग्रेसचे माजी मंत्री वसंत पुरके यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. (Former Congress minister Vasant Purke claims that congress will win Lok Sabha elections Nandurbar news)

काँग्रेसने लोकसभानिहाय निरीक्षकांचे दौरे सुरू केले आहेत. शनिवारी (ता. १२) श्री. पुरके, नंदुरबार जिल्हा संपर्कप्रमुख राजाराम पानगव्हाणे जिल्हा दौऱ्यावर होते. त्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीत नंदुरबार लोकसभा निवडणुकीसाठीची प्राथमिक चर्चा व इच्छुक उमेदवारांच्या नावांची चर्चा झाली.

श्री. पुरके म्हणाले, की नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघ नेहमी काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे. त्यामुळे मागील चुका दुरुस्त करीत आगामी निवडणुकीत नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसच्या पुन्हा ताब्यात घेईलच.

तसे नियोजन पक्षीय स्तरावर सुरू आहे. इच्छुक उमेदवारही निवडून येणारेच आहेत. त्यामुळे पक्षाने नंदुरबार लोकसभामतदार संघावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जवळपास सहा जणांच्या नावांची चर्चा झाली आहे. दिवंगत इंदिरा गांधींपासून नंदुरबार काँग्रेसकडे होते. आताही प्रचार प्रारंभ नंदुरबारपासूनच होईल, असे नियोजन वरिष्ठांना सांगू.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ते म्हणाले, की देशात एकहुकमी सत्ता सुरू आहे. पंतप्रधान विदेश दौरे करण्यात मश्‍गुल आहेत. मणिपूरसारखी घटना दुर्दैवी आहे. तेथे सत्ताधारी पोचले नाहीत. काँग्रेसचे नेते जातात, तर जाऊ दिले जात नाही. संसदेत बोलणाऱ्यांना निलंबित केले जाते.

कोरोनाकाळ व नोटबंदीत कित्येक लोकांचा जीव गेला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हे शासन घाला घालत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत काँग्रेस व मित्रपक्षांना साथ मिळेल. नंदुरबार लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळणारच यात शंका नाही, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

जिल्हा संपर्कप्रमुख राजाराम पानगव्हाणे, माजी मंत्री पद्माकर वळवी, आमदार शिरीष नाईक, सहनिरीक्षक रणजित पावरा, कार्याध्यक्ष दिलीप नाईक, माजी आमदार वंसत सूर्यवंशी, राजेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.