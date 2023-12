Nandurbar News : शहरात 31 पर्यंत रुग्णांची मोफत तपासणी; छत्रपती मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा निर्णय

Nandurbar News : आधीच दुष्काळी परिस्थिती अन् आता अवकाळीच्या संकटात शेतकरी कुटुंबे पिचलेली आहेत. त्यातच वातावरणीय बदलामुळे साथीच्या आजारांनी डोके वर काढल्याने दुहेरी संकट नागरिकांवर कोसळत आहे.

सामाजिक बांधिलकीतून छत्रपती मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये ३१ डिसेंबरपर्यंत रुग्णांची जनरल मोफत तपासणी करण्यात येणार आहे.(Free examination of up to 31 patients at chhatrapati multispecialit hospital nandurbar news)