Jalgaon News : जळगावात मोफत भांडेवाटप योजनेचा फज्जा; कामगार दिवसभर ताटकळत

जळगाव: महाराष्ट्र बांधकाम कामगार मंडळाद्वारे नोंदणीकृत कामगारांना शासनातर्फे मोफत भांडीवाटप योजनेचा पुरता फज्जा उडाला आहे. चिंचोली (ता. जळगाव) गावात तब्बल पाच तास कामगार रोजगार बुडवून अन्न-पाण्याविना ताटकळत राहिले, तरी प्रशासनाचा कोणीच जबाबदार अधिकारी या ठिकाणी फिरकला नाही..शासनाच्या मोफत भांडी वाटप योजनेतंर्गत जिल्ह्यात लाभार्थ्यांना लाभ दिला जात असला तरी यात कमालीचा गोंधळ निर्माण झालेला आहे. निर्धारीत वेळेत यावल तालुक्यासह चिंचोली गावात मजुरांनी गर्दी केली होती. चिंचेाली गावापासून दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावरील गिरजा माता मंदिरात वाटप कार्यक्रम मंगळवारी (ता. २६) होता. त्यासाठी याद्यांप्रमाणे जळगाव व जामनेर तालुक्यातील कामगारांना टोकन वाटपही करण्यात आले होते. .त्यानुसार कामगार आजचा रोजंदारी बुडवून भांडे घेण्यासाठी सकाळपासून रांगा लावून उभे होते. दुपारी चारपर्यंत या ठिकाणी कोणीही अधिकारी किंवा कर्मचारी फिरकला नाही. परिणामी कामगारांना दिवसभर चिखलात वाट पाहत उभे राहवे लागले. गावापासून दोन किलेामीटर अंतरावर वाटपाचे ठिकाण असल्याने पिण्यासाठी पाणीही उपलब्ध नसल्याचे कामगारांनी सांगितले..निराशेने घरचा रस्तातब्बल पाच तासांपेक्षा जास्त वेळ उभे राहिल्याने काही कामगारांना त्रास जाणवायला लागला. वयोवृद्ध कामगारांना चक्कर येत असल्याने त्यांनी घरचा रस्ता धरला. थोड्या वेळाने कामगारांच्या गर्दीत गोंधळही उडाला. .Nashik News : गणेशोत्सवात फुलांचे दर कडाडले; संततधार पावसामुळे आवक घटली.या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे माजी जिल्हाध्यक्ष अशोक लाडवंजारी यांनी कामगारांशी बोलून संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उपयोग झाला नाही. गोरगरीब हातमजूर कामगारांची प्रशासनाने थट्टा उडवल्याचा आरोप करीत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी श्री. लाडवंजारी यांनी केली आहे..कामगार विभागातर्फे भांडेवाटप योजनेच्या निविदा राज्यस्तरावरून काढण्यात येतात. त्याचे नियोजन कामगार विभागाकडेच असते. जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्तांचे पद रिक्त आहे, तरीही नाशिक व मुंबईतील अधिकाऱ्यांशी बोललो आहे. भांडेवाटपाचे नियोजन व्यवस्थित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जेणेकरून कामगारांचे हाल होणार नाहीत.- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.