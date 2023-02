Dhule News : धुळ्यात महत्त्वाचा रस्ता महिनाभर वाहतुकीस बंद

धुळे : शहरातील लहापुलालगत सावरकर पुतळा ते अंडाकृती बगिचापर्यंतच्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा रस्ता शनिवारी सकाळपासून (ता. ११) ते दहा मार्चपर्यंत बंद करण्यात येणार आहे. (From Savarkar statue along A bridge to oval garden road closed from Saturday morning to March 10 dhule news)

त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक महिनाभर बंद राहील, असे जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड यांनी आदेशान्वये कळविले आहे.

या पार्श्वभूमीवर एसटी बसेसह सर्वच वाहनांच्या मार्गात बदल करण्यात येत आहेत. शिरपूरकडे जाणारी मोठी वाहने लहान पुलालगत सावरकर पुतळ्यापासून पांझरा नदीकिनारी झालेल्या रस्त्याने हत्ती डोहाकडे, तेथून एसएसव्हीपीएस कॉलेज मार्गे जातील.

धुळे शहरात येणारी वाहने ही देवपूरमधील दत्तमंदिर चौक, जिल्हा क्रीडा संकुलमार्गे वाडीभोकर रोड, जयहिंद सिनिअर कॉलेज, पांझरा नदीवरील फरशीपूल, श्री कालिकामाता मंदिर ते गणपती पूलमार्गे शहरात येतील.

तसेच लहान वाहने वीर सावरकर पुतळ्यापासून आंबेडकर विधी महाविद्यालयामार्गे, मोचीवाडा, वाडीभोकर रोडमार्गे नेहरू चौक येथून ये- जा करतील. या मार्गावरुन येणाऱ्या व जाणाऱ्या सर्व वाहनधारकांनी तसेच, एसटी चालकांनी सूचित पर्यायी मार्गाचा वापर करावा. प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. बारकुंड यांनी केले.