Jalgaon News : जळगावात गणेशोत्सवादरम्यान ‘निर्माल्या’चे होणार खत; महापालिकेचा अभिनव उपक्रम

जळगाव: शहरातील गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संवर्धनासाठी महापालिकेने निर्माल्य संकलन हा उपक्रम हाती घेतला आहे. गणेश मंडळांमधून पूजेनंतर उरलेले निर्माल्य संकलित करून त्यापासून सेंद्रिय खत तयार केले जाईल. यासाठी विशेष पाच रथ महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तयार केले आहेत..महापालिकेने निर्माल्य संकलनासाठी पाच विशेष रथांची निर्मिती केली आहे. हे रथ शुक्रवारपासून (ता.२९) शहरातील विविध गणेश मंडळांमध्ये जाऊन निर्माल्य गोळा करतील. संकलन प्रक्रियेसाठी मार्ग निश्चित करण्यात आला असून, प्रत्येक रथाला विशिष्ट विभाग नेमण्यात आला आहे. या रथांवर प्रशिक्षित कर्मचारी असतील, जे मंडळांशी समन्वय साधून निर्माल्य संकलन करणार आहेत, अशी माहिती सहायक आयुक्त तथा आरोग्य विभागप्रमुख उदय पाटील यांनी दिली. .निर्माल्यापासून खतनिर्मितीगणेशोत्सव काळात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर निर्माल्य जलस्रोतांमध्ये टाकले जाते. जलप्रदूषण होऊ नये, यासाठी महापालिकेने या समस्येवर उपाय म्हणून निर्माल्य संकलनाची योजना आखली आहे. संकलित निर्माल्याचे वर्गीकरण करून त्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून, त्यापासून सेंद्रिय खत तयार केले जाईल. हे खत शहरातील उद्याने, ऑक्सिजन पार्क आणि वृक्षारोपण मोहिमेसाठी वापरण्यात येणार आहे..निर्माल्य संकलन रथामध्ये द्यावेमहापालिकेच्या आरोग्य तसेच पर्यावरण विभागाकडून निर्माल्य संकलनासाठी जनजागृती सुरू केली आहे. मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून निर्माल्य संकलनाचे महत्त्व पटवून निर्माल्य तलाव, नदीत न टाकता महापालिकेच्या रथांमध्ये द्यावे, असे आवाहन महापालिकेकडून केले आहे..Gauri festival : गणेशोत्सवानंतर आता गौराईंची तयारी; कापडी फुलांसह ज्वेलरी सेट खरेदीसाठी बाजारात गर्दी.रथाचे मार्ग तयार महापालिकेने निर्माल्य संकलन रथासाठी पाच वाहनांचे मार्ग तयार केले आहे. पाच वाहने स्वच्छ धुवून त्यांना सजवून त्यावर जनजागृती पोस्टर लावले जाईल. तसेच, ३१ ऑगस्टपर्यंत वॉटरग्रेस कंपनीचे कर्मचारी हे काम करणार असून, १ सप्टेंबरपासून गणेश विसर्जनापर्यंत नवीन मक्तेदार बीव्हीजी कंपनी करणार आहे.