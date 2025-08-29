उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावात गणेशोत्सवादरम्यान ‘निर्माल्या’चे होणार खत; महापालिकेचा अभिनव उपक्रम

Jalgaon MC Launches Nirmalya Collection Drive : जळगाव महापालिकेने पाच विशेष रथांद्वारे गणेशोत्सवात संकलित निर्माल्य गोळा करून त्यापासून सेंद्रिय खत तयार करण्यासाठी उपक्रम राबविला आहे.
जळगाव: शहरातील गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संवर्धनासाठी महापालिकेने निर्माल्य संकलन हा उपक्रम हाती घेतला आहे. गणेश मंडळांमधून पूजेनंतर उरलेले निर्माल्य संकलित करून त्यापासून सेंद्रिय खत तयार केले जाईल. यासाठी विशेष पाच रथ महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तयार केले आहेत.

