Nandurbar Crime News : शेतीसाहित्य, पिकासह दुचाकीचोरांच्या टोळ्या जेरबंद; जिल्हाभरात कारवाई

Nandurbar Crime News : जिल्ह्यातील विविध भागांत शेतीसाहित्य, कापूस, ऑइलसह दुचाकी चोरी करणाऱ्या वेगवेगळ्या टोळ्या स्थानिक गुन्हे शाखा अन्वेषण विभागाने जेरबंद केल्या आहेत.

त्यातून चार गुन्ह्यांची उकल झाली असून, या टोळ्यांकडून तीन लाख ५० हजार रुपये किमतीचा आठ क्विंटल कापूस, २७० लिटर ऑइल, एक दुचाकी व सात वीजपंप हस्तगत करण्यात आल्या.(Gangs of two wheeler thieves with agricultural equipment cops jailed nandurbar crime news)