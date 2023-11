Dhule Crime News : लाकड्या हनुमान येथे साडेचार लाखांचा गांजा जप्त

By

Dhule Crime News : लाकड्या हनुमान (ता. शिरपूर) येथील शेतात लागवड केलेली १०८ किलो वजनाची गांजाची झाडे सांगवी पोलिसांनी जप्त केली.

संशयित मात्र घटनास्थळावरून फरारी झाला.( Ganja worth four and half lakhs seized by police dhule crime news )

सांगवी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक जयेश खलाणे यांना गांजाच्या लागवडीबाबत माहिती मिळाली होती. त्यांनी सहकारी पोलिस पथकासह शासकीय अधिकारी, वजनमापे धारक व इतर आवश्यक अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन लाकड्या हनुमान येथील गांजाच्या शेतीवर छापा टाकला. पोलिसांची चाहूल लागल्याने संशयित शेतमालक रायसिंह पावरा (रा. लाकड्या हनुमान) पळून गेला.

पोलिसांनी शेताची पाहणी केल्यावर पाच ते सहा फूट उंच वाढलेली गांजा वनस्पती आढळली. पोलिसांनी झाडे उपटून काढली. त्यांचे वजन सुमारे १०८ किलो असून किंमत चार लाख ३२ हजार रुपये आहे. संशयित रायसिंह पावरा याच्याविरोधात सांगवी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर अधीक्षक किशोर काळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक जयेश खलाणे, उपनिरीक्षक संदीप पाटील, उपनिरीक्षक मंगला पवार, हवालदार सागर ठाकूर, प्रकाश भिल, सुनील पवार, मुकेश पावरा, दिनकर पवार, शिवाजी वसावे, अल्ताफ मिर्झा, मनोज पाटील यांनी ही कारवाई केली.