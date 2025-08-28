उत्तर महाराष्ट्र

Girna River Bridge : ४० वर्षांनंतरही पुलाला कठडे नाहीत; गिरडमधील पूल प्रवाशांसाठी ठरतोय मृत्यूचा सापळा

Current Condition of Girna River Bridge : पुलाची उंची वाढवण्यासह दुरुस्तीची मागणी करूनही लोकप्रतिनिधींसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी लक्षच देत नसल्याने ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करण्याचा इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गिरड (ता. भडगाव): येथील पाचोरा- गिरड रस्त्यावरील गिरणा नदीवर असलेला पूल प्रवाशांसाठी धोकेदायक बनला आहे. या पुलाला सुमारे ४० वर्षांहून अधिक वर्षे झाली आहेत. सध्या पुलाला संरक्षणाच्या दृष्टीने कठडे नसल्यामुळे अनेकदा लहान-मोठा अपघात घडले आहेत. पुलाची उंची वाढवण्यासह दुरुस्तीची मागणी करूनही लोकप्रतिनिधींसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी लक्षच देत नसल्याने ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करण्याचा इशारा दिला आहे.

