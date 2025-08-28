Girna River Bridge : ४० वर्षांनंतरही पुलाला कठडे नाहीत; गिरडमधील पूल प्रवाशांसाठी ठरतोय मृत्यूचा सापळा

गिरड (ता. भडगाव): येथील पाचोरा- गिरड रस्त्यावरील गिरणा नदीवर असलेला पूल प्रवाशांसाठी धोकेदायक बनला आहे. या पुलाला सुमारे ४० वर्षांहून अधिक वर्षे झाली आहेत. सध्या पुलाला संरक्षणाच्या दृष्टीने कठडे नसल्यामुळे अनेकदा लहान-मोठा अपघात घडले आहेत. पुलाची उंची वाढवण्यासह दुरुस्तीची मागणी करूनही लोकप्रतिनिधींसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी लक्षच देत नसल्याने ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करण्याचा इशारा दिला आहे. .प्राप्त माहितीनुसार, साधारणतः १९८४-८५ मध्ये या पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले होते. या पुलाच्या दोन्ही बाजूने संरक्षक कठड्यांचा अभाव आहे. त्यामुळे अनेकदा वाहने पुलावरुन खाली पडल्याने अपघात देखील घडले आहेत. पुलाच्या बाबतीत माहिती देणारे फलक किंवा दिशादर्शक फलकाचा येथे सुरवातीपासूनच अभाव आहे. रात्रीच्या सुमारास प्रवास करणाऱ्या वाहनांना पुलावर रेडियमचे स्टिकर्स नसल्यामुळे अनेकदा अंदाज येत नाही. अशा वेळी वाहन पुलाखाली जाण्याची भीती असते..उंची वाढवावीपुलावर अनेक ठिकाणी पडलेल्या लहान मोठ्या खड्डयांमुळे वाहने चालवताना अक्षरशः कसरत करावी लागत असल्याचे वाहनचालक सांगतात. पावसाळ्यात दरवर्षी पुलाचा काही भाग वाहून जातो. प्रशासनासह लोकप्रतिनिधी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..या पुलाची उंची जेमतेम तीन ते चार मीटर आहे. पावसाळ्यात थोडे जरी वाढले तरी पुलावरून पाणी वाहते. त्यामुळे या रस्त्यावर वाहनांची कोंडी होते. आठ वर्षांपूर्वी या पुलावरून चार फुटांपर्यंत पाणी वाहिल्याने पुलावरील गार्ड स्टोन्स व त्यावर बसविलेले लोखंडी पाईप उखडून ते पाण्याचा प्रवाहासोबत वाहून गेले होते. त्यानंतर पुलावर लहानमोठे खड्डे पडण्यास सुरवात झाली. पुलाला संरक्षण कठडे नसल्याने कासोदा (ता. एरंडोल) येथील सतरंज्या विक्रेत्याचा दुचाकीसह नदीच्या पुरात वाहून मृत्यू झाल्याची घटना पूर्वी घडली होती. त्यामुळे या पुलाची उंची वाढवावी, अशी मागणी होत आहे..आंदोलनाचा इशाराया पुलाची भयावह अवस्था असतानाही या भागात आमदार, खासदार दखल घेत नसल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने सर्वच पक्षांमधील कार्यकर्ते आपापल्या नेत्यांकडे उमेदवारीसाठी तिकीट मिळण्यासाठी जशी ताकद लावतात, तशी ताकद या पुलाची निर्मितीसाठी लावावी, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांमधून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या भागातील ग्रामस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या पुलाचा प्रश्न न सोडवल्यास, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे..Nilanga Heavy Rain : निलंगा तालुक्यात अतिवृष्टी! अनेक ठिकाणी रस्ते पाण्यात, वाहतुकीवर परिणाम, नदी, नाले, ओढ्याला पूर.पाचोरा- भडगाव तसेच पारोळा- एरंडोल- भडगाव या दोन्ही मतदारसंघाचे आमदार सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने स्थानिक परिस्थितीची त्यांना देखील पूर्ण कल्पना आहे. आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लक्ष या गंभीर विषयाकडे वेधणार आहोत. आंदोलनाचा मार्ग पत्करला तरच प्रश्न मार्गी लागेल असे वाटते.- शिवाजीराव पाटील, माजी सरपंच, गिरड (ता. भडगाव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.