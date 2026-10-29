Gokul Chairman Election : माझ्याकडूनच मोठी चूक झाली, मुलाला...; शशिकांत पाटील-चुयेकरांना अध्यक्ष करण्याचीही जबाबदारी आमचीच, हसन मुश्रीफ यांचं मोठं विधान

नंदुरबार : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १४ सदस्यांचा कोरम आवश्यक आहे. मात्र, कोणत्याही गटाकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने आजची अध्यक्षपदाची निवडणूक तहकूब होणार असल्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. विरोधी गटाचे १३ सदस्य निवडून आले (Hasan Mushrif statement on Gokul election) आहेत. जनतेचा कौल त्यांना मिळाला असेल, तर अध्यक्ष निवडण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे, असे मुश्रीफ यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले..मुलाच्या पराभवाबद्दल बोलताना मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘मुलाचा पराभव हे मोठे दुःख आहे. त्याला राखीव प्रवर्गातून उमेदवारी देण्याऐवजी सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारी द्यायला हवी होती. ही माझीच चूक झाली. आमचे आणि भाजपचे अनेक दिवसांपासूनचे मतभेद निवडणुकीपर्यंत मिटले नाहीत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये एकसूत्रता राहिली नाही आणि त्याचा फटका निवडणुकीत बसला.’’.काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्यांनी या निवडणुकीत जातीयवादी प्रचार केल्याचा आरोपही मुश्रीफ यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘आमच्या छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीला एकूण ६५ हजार १४४ मते मिळाली, तर समविचारी आघाडीला ६३ हजार ३३९ मते मिळाली. त्यामुळे जनतेचा कौल आमच्याच बाजूने होता.’’.Gokul Chairman Election Postponed in Kolhapur : गोकुळ अध्यक्ष निवड लांबणीवर, महायुतीचे संचालक गैरहजर; कोरमअभावी सभा तहकूब, सतेज पाटील काय करणार?.भाजपमधील अंतर्गत मतभेदांचाही निवडणुकीवर परिणाम झाल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. भाजपमधील नेत्यांचे वाद निवडणुकीपर्यंत मिटले नाहीत. त्यामुळे एकत्रितपणे काम करण्यात अडचणी आल्या. परिणामी, १२-१३ अशा फरकाने पराभवाला सामोरे जावे लागल्याचे त्यांनी नमूद केले..शशिकांत पाटील-चुयेकरांना अध्यक्ष करण्याची जबाबदारी आमचीच!गोकुळच्या अध्यक्षपदाबाबत बोलताना मुश्रीफ यांनी शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या नावाला पाठिंबा दर्शवला. ‘‘शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना अध्यक्ष करण्याची जबाबदारी आमचीच असेल. गेल्या वेळी युतीच्या दबावामुळे माझ्या मुलाला अध्यक्ष करावे लागले. मात्र, भविष्यात शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना अध्यक्ष करण्याची जबाबदारी आम्हालाच पार पाडावी लागेल,’’ असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.