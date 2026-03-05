उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Gold Market : सोने-चांदीच्या भावात मोठी पडझड! चांदी तब्बल २४ हजारांनी स्वस्त, जळगावच्या बाजारपेठेत खळबळ

Gold Prices Witness Sharp Fall After Recent Surge : अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेमुळे भारतात सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असून गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Gold

Gold

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: अमेरिका व इराणच्या युद्धामुळे सोन्या-चांदीचे भाव रविवारी (ता. १) वाढले होते. मात्र, सोमवारी (ता. २) सोन्याच्या भावात दोन हजार ७०० रुपयांची घट झाली, तर चांदीचे भाव मात्र ‘जैसे थे’च होते. मात्र आजही सोन्याच्या भावात ५८०० रूपयांची, तर चांदीत २४ हजारांची घसरण झाली आहे. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खेळते भांडवल नसल्यानेच ही घसरण झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
gold
economy
Price
bullion market
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Investment

Related Stories

No stories found.