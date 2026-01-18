उत्तर महाराष्ट्र

Gold And Silver Price : गुंतवणूकदारांची चांदी! सोन्याने ओलांडला १.४१ लाखांचा टप्पा; जळगावच्या बाजारपेठेत तेजी

Gold Prices Surge in Jalgaon Market : जळगाव सराफ बाजारात सोन्या-चांदीच्या भावात सलग वाढ झाल्याने दागिने आणि गुंतवणूक खरेदीत वाढ झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: सोन्या-चांदीच्या भावात वाढ होणे सुरूच आहे. चार दिवसांत (१३ ते १७ जानेवारी) सोन्याच्या भावात ११०० (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी), तर चांदीत १९ हजारांची वाढ प्रतिकिलोमागे (विनाजीएसटी) झाली आहे.

