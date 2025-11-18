Agriculture News : द्राक्ष उत्पादनाचे नुकसान कागद उद्योगालाही भोवले! मागणीत तब्बल ७० टक्के घट, २१ कोटींवर फिरले पाणी

नाशिक: अतिवृष्टीने यंदा द्राक्षाचे झालेले प्रचंड नुकसान फक्त शेतकऱ्यांपुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्याची झळ आता कागद उद्योगालादेखील बसू लागली आहे. अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष उत्पादन कोसळल्याने या उद्योगातील कागदाच्या मागणीत तब्बल ७० टक्के घट झाल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली. द्राक्षशेतीच्या नुकसानीमुळे इतर घटकांवरही त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. त्यातून कच्चा व रद्दी उद्योग अधिक प्रभावित झाला आहे. .नाशिक जिल्ह्यात तब्बल ५६ हजार ६८१ हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्षबागा आहेत. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक बागा निर्यातक्षम द्राक्षांच्या आहेत. निर्यातक्षम घडांची ऊन व कीडरोगांपासून होणारी हानी टाळण्यासाठी दर वर्षी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात संरक्षणात्मक कागदांचा वापर करतात. नेहमीची मागणी सुमारे दहा हजार टन इतकी असते. .मात्र, यंदा अतिवृष्टीमुळे उत्पादन घटल्याने हीच मागणी थेट तीन हजार टनांवर आल्याने कागद उद्योग पूर्णपणे कोलमडला आहे. परिणामी, साधारणपणे ३० कोटींची वार्षिक उलाढाल असणारा हा व्यवसाय यंदा केवळ नऊ कोटी रुपयांपर्यंत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. म्हणजेच जवळपास २१ कोटींचे नुकसान निश्चित मानले जात आहे. द्राक्ष उद्योगाशी निगडित या व्यवसायावर होत असलेला हा मोठा फटका संपूर्ण पुरवठा साखळीवर संकटाचे ढग दाटवत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. (उद्याच्या अंकात : पॅकिंग मटेरियलची मागणी घटली).द्राक्ष निर्यात हीच आमच्या उद्योगाची मुख्य बाजारपेठ. उत्पादन घटताच मागणी कमी झाली आहे. गुदामांमध्ये तयार माल पडून राहिला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अद्यापही कागदांची बुकिंग कोणीच केलेली नाही.- शेखर खोंड, रद्दी विक्रेते, नाशिक.या वर्षी निर्यातक्षम द्राक्षांसाठी लागणाऱ्या कव्हरिंग पेपरची मागणी जवळजवळ शून्य आहे. गेल्या वर्षी आम्ही ५० टन पेपरची विक्री केली. पण, या वर्षी शेतकऱ्यांची कव्हर पेपरसाठी चौकशीही होत नाही.- प्रकाश गांगुर्डे, संचालक, महाराष्ट्र पॅकेजिंग, लासलगाव.या वर्षी द्राक्षबागा नुकसानीचा थेट परिणाम व्यापाऱ्यांवरही जाणवत आहे. या काळात द्राक्षबागेला पेपर लावण्याची कामे जोरात सुरू असतात. पण, यंदा शेतकऱ्यांनी पेपर लावणे कमी केले आहे.- आकाश विधाते, रद्दी विक्रेता, कसबे सुकेणे.गेल्या वर्षी आम्हाला द्राक्षबागेला एकरी दहा किलोचे ४० ते ५० रद्दीचे बंडल लागले होते. यंदा मात्र द्राक्ष नुकसानीमुळे निम्म्याहून अधिक पेपर लागणार आहेत.- संतोष ताकाटे, शेतकरी, कारसूळ (ता. निफाड).D Mart Barcode Scam : डी मार्टच्या बारकोडमध्ये स्कॅम करायचा, कंपनीतील कर्मचाऱ्याने लावलं होतं कामाला...; पण एक चूक पडली महागात.निर्यातीसाठी आवश्यक असलेला दर्जेदार मालच उपलब्ध नसल्याने कव्हरिंग पेपरचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. बागांच्या पुनर्बांधणीस किमान एक वर्ष जाणार असल्याने पुढील सीझनही अनिश्चित आहे.- नारायण दरेकर, द्राक्ष उत्पादक, विंचूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.