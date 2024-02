Nandurbar Road Damage: डांबराविनाच टाकली खडी! कालीबेल-पाडली ते अस्तंबा रस्ता बनतोय धोकादायक

सिसा : रस्त्याच्या नवीन कामाला मंजुरी मिळाल्याने कालीबेल (ता. धडगाव) भागातील नागरिक धोकादायक प्रवासापासून सुटकेचा निःश्वास घेत होते; परंतु ठेकेदार व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेच्या मनमानीतून कालीबेल ते अस्तंबा रस्त्यावर डांबराविनाच खडी पसरविण्यात आली.

यातून रस्ता नव्याने होत असला तरी तो निकृष्टतेमुळे कायमचाच धोकादायक असेल, अशी शंका उपस्थित करीत काम तातडीने बंद करण्याची मागणी होत आहे. (Gravel laid without asphalt Kalibel Padli to Astamba road becoming dangerous Nandurbar Road Damage news)