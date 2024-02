Nandurbar News: राज्यातील सर्व बंजारा तांड्यांना महसूल दर्जा मिळणार! अखिल भारतीय बंजारा क्रांती दलाच्या मागणीला यश

नंदुरबार : राज्यातील प्रत्येक बंजारा तांड्याला महसुली दर्जा देण्यासाठी व स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असून, ही समिती बंजारा लमाणतांडा घोषित करणे, गावठाण जाहीर करणे, तांड्यांना महसुली गाव घोषित करणे तसेच ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करून घेणे या अनुषंगाने कारवाई करणार आहे, असा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. (Banjara tandas in state will get revenue status Success to demand of India Banjara Kranti Dal Nandurbar News)