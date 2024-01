Dhule Bribe News : आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापिकेस 4 हजारांची लाच घेताना अटक

Dhule Bribe News : अक्कलकोस (ता. शिंदखेडा) येथील आदिवासी प्रकल्प विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापिकेने चार हजारांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले.

निवृत्ती शिक्षकाचे गटविमा रकमेचे बिल अदा करण्यासाठी चार हजार रुपयांची लाच मागितली होती. (Headmistress of ashram school arrested for taking bribe of 4 thousand Rs Dhule Bribe crime)