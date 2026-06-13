Dhule News : ‘टोलमुक्ती’ची आशा फोल; ‘महामार्ग’ वसुलीचाच! कंत्राट संपूनही तीन महिन्यांत ९३ कोटींवर अतिरिक्त लूट? राजकीय नेतेमंडळी, अधिकाऱ्यांचे मौन

धुळे - मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील लळिंग (ता. धुळे) ते चांदवड (जि. नाशिक) या सरासरी ८५ ते ९० किलोमीटर अंतराच्या प्रवासातून धुळेकरांसह इतरांची टोल जाचातून कायमची सुटका होईल, ही अपेक्षा अखेर फोल ठरली आहे. इरकॉन- सोमा टोल वे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या २० वर्षांच्या कंत्राटाची मुदत १४ मे २०२६ ला मध्यरात्री संपल्यानंतर हा टोलनाका बंद होणे अपेक्षित होते..मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जनतेला दिलासा देण्याऐवजी टोलवसुलीचे कंत्राट नव्या कंपनीच्या घशात घातले आहे. यामुळे ‘टोलमुक्ती’चा आनंद मिळण्याऐवजी धुळेकर आणि इतर वाहनधारक पुन्हा एकदा टोलच्या चक्रव्युहात अडकल्याने त्यांच्यासह व्यापारी, औद्योगिक व सामाजिक संघटनांमधून तीव्र रोष व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी त्यांनी जनहित याचिका दाखल करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत..इंदूरच्या ‘पाथ’चा उदयवीस वर्षांपूर्वी लळिंग- चांदवड या टोल मार्गासाठी इरकॉन- सोमा कंपनीने ५८० कोटींचा निधी खर्च केला होता. बीओटी तत्त्वावरील या कंत्राटातून कंपनीने गत वीस वर्षांत मूळ खर्चाच्या अनेक पटीने टोल वसूल करून गब्बर कमाई केली. शासकीय नियमानुसार १४ मेच्या मध्यरात्री १२ ला ही वसुली थांबणे बंधनकारक होते. परंतु, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयाने कमालीची तत्परता दाखवत हा टोल आपल्या ताब्यात घेतला.एवढ्यावरच न थांबता लागलीच निविदा प्रक्रियेनुसार इंदूरच्या ‘पाथ’ कंपनीला दररोज १ कोटी २ लाख ७० हजार रुपयांच्या वसुलीप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांसाठी हे कंत्राट बहाल केले आहे. याचा अर्थ केवळ या तीन महिन्यांच्या मुदतीत ही नवी एजन्सी वाहनधारकांच्या खिशातून तब्बल ९३ कोटी ४५ लाख ७० हजार रुपये ओरबाडणार आहे. शिवाय या मार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी राजस्थानच्या ‘रोडलिंक’ एजन्सीला दीड वर्षांसाठी ५० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. हा खर्चही वाहनधारकांच्याच माथी मारला जाणार असल्याने रोष उमटत आहे..नेते, अधिकाऱ्यांचे मौनया संपूर्ण टोल सुलतानीवर राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी मात्र सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांना टोलमधून सरसकट माफी असते. शिवाय, टोल प्लाझावर स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना नोकरीला लावून राजकीय मनसुबे पूर्ण करणे आणि टोल कंपन्यांसोबत असणारे ‘संगनमत'' यामुळे या ज्वलंत प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास कोणालाच वेळ नाही, असे विसंगत चित्र पाहायला मिळत असल्याची चर्चाही लपून राहिलेली नाही. वीस वर्षांपासून टोल सोसणाऱ्या धुळेकरांना दिलासा देण्याची नामी संधी असताना प्राधिकरणाने पुन्हा नागरिकांच्या खिशाला कात्री का लावली? या गंभीर प्रश्नावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक जाब देतील का, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे..सुविधा भविष्यात, मग वसुली आजच का?प्राधिकरणाकडून सध्या या मार्गावर धुळे शहरालगत चाळीसगाव रोड चौफुली, आर्वी, मालेगावलगत चाळीसगाव फाटा, टेहेरे-सोयगाव, सवंडगाव फाटा आणि चांदवड येथील निफाड फाटा, अशा सहा ठिकाणी उड्डाणपूल मंजूर, तर धुळे शहरातील १०० फुटी रोडलगत उड्डाणपूल नियोजीत आहे. तसेच कुसुंबा- मालेगाव सेक्शनला जोडण्यासाठी ७.४५ किमीचा नवीन बायपास व या महामार्गावर सर्व्हिस रोड रुंदीकरणाचे काम केले जात आहे. अशा एकूण सुमारे ७०० कोटींच्या निधीमधून ही कामे मार्गी लागणार असून यातील काही कामे सुरू आहेत.त्याचप्रमाणे, हा मार्ग सिक्स लेन (सहापदरी) करण्याचा निर्णय झाला असून, दोन ते सव्वादोन हजार कोटींच्या निधी खर्चासंबंधी या प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ अंतिम टप्प्यात आहे. आगामी काळात या मार्गावर असा एकूण ३ हजार कोटींहून अधिक खर्च होणार आहे. पण या सुविधा प्रत्यक्षात येण्यासाठी अजून बराच कालावधी लागणार आहे. तरीही आज विविध समस्या सोसणाऱ्या नागरिकांकडून आगाऊ टोल कशासाठी वसूल केला जातोय? असा प्रश्न विविध संघटनांकडून उपस्थित होत आहे. सुविधा मिळण्यापूर्वीच नागरिकांना पुढील २० ते २५ वर्षे टोलच्या दृष्टचक्रात ढकलण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप होत आहे..जनतेचे ‘एनएचएआय’ला थेट प्रश्न; अधिकारी जाब देणार का?या टोल वसुलीच्या धोरणामुळे प्राधिकरणाच्या भूमिकेभोवती संशयाचे भूत...नियोजनाप्रमाणे १४ मे रोजी मध्यरात्री टोल नाका पूर्णपणे बंद का केला नाही?कुठल्या नियमाच्या आधारे १४ मे नंतरही टोल वसुली सुरू ठेवण्यात आली?जनहित डावलून नेमक्या कुठल्या नियमाच्या आधारे टोलवसुली सुरू ठेवली?नियोजित सोयीसुविधांची कामे पूर्ण होण्यास बराच कालावधी लोटणार आहे...मग त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत टोलवसुली प्रक्रिया स्थगित का ठेवली नाही?लळिंग- चांदवड सहापदरीकरणाची मागणी कोणी नोंदवली, त्यास आधार काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.