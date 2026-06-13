उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : ‘टोलमुक्ती’ची आशा फोल; ‘महामार्ग’ वसुलीचाच! कंत्राट संपूनही तीन महिन्यांत ९३ कोटींवर अतिरिक्त लूट? राजकीय नेतेमंडळी, अधिकाऱ्यांचे मौन

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जनतेला दिलासा देण्याऐवजी टोलवसुलीचे कंत्राट नव्या कंपनीच्या घशात घातले आहे. यामुळे ‘टोलमुक्ती’चा आनंद मिळण्याऐवजी धुळेकर आणि इतर वाहनधारक पुन्हा एकदा टोलच्या चक्रव्युहात अडकले.
Laling Chandwad Toll Naka

Laling Chandwad Toll Naka

sakal

निखिल सूर्यवंशी
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धुळे - मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील लळिंग (ता. धुळे) ते चांदवड (जि. नाशिक) या सरासरी ८५ ते ९० किलोमीटर अंतराच्या प्रवासातून धुळेकरांसह इतरांची टोल जाचातून कायमची सुटका होईल, ही अपेक्षा अखेर फोल ठरली आहे. इरकॉन- सोमा टोल वे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या २० वर्षांच्या कंत्राटाची मुदत १४ मे २०२६ ला मध्यरात्री संपल्यानंतर हा टोलनाका बंद होणे अपेक्षित होते.

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