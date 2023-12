Sarangkheda Yatra : सारंगखेडा यात्रेतील चेतक फेस्टिव्हलमध्ये अश्वप्रीमियर लीग आणि स्पर्धेचे आकर्षण

Sarangkheda Yatra : देशातील सर्वांत मोठा अश्व बाजार म्हणून इतिहासकालीन नोंदी असलेल्या सारंगखेडा (ता. शहादा) येथील घोडेबाजाराला सुरवात झाली असून, या घोडेबाजाराचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे चेतक फेस्टिव्हल.

यंदाच्या चेतक फेस्टिव्हलचे वैशिष्ट्य म्हणजे या ठिकाणी होणाऱ्या अश्व स्पर्धा आणि प्रीमियर लीग हे राहणार आहेत.(Horse Premier league and tournament attraction at Chetak Festival in Sarangkheda Yatra nandurbar news)