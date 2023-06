Dhule Accident News : Bus- Carअपघातात पती-पत्नी जखमी; कारची Air bag उघडल्याने अनर्थ टळला

By

Dhule News : सोनगीर-दोंडाईचा राज्य महामार्गावर चिमठाणे (ता. शिंदखेडा) गावाजवळ रविवारी (ता. ११) सकाळी अकराच्या सुमारास राज्य परिवहन महामंडळाच्या धुळे आगाराची खुंटामुळी-धुळे बस सोनगीरकडे जात असताना समोरून दोंडाईचाकडे जाणारी भरधाव स्विफ्ट डिझायर कार एसटी बसला जोराने धडकली.

यात दोन्ही वाहनांचे नुकसान झाले असून, कारमधील पती व पत्नी जखमी झाले. एअर बॅग उघडल्याने ते दोघे वाचले. (Husband and wife injured in Bus-Car accident Disaster averted opening airbag of car Dhule News)

खुंटामुळी-धुळे एसटी बस (एमएच १४, बीटी १६२०) जात असताना चिमठाणेजवळ समोरून येणाऱ्या भरधाव स्विफ्ट डिझायर कार (एमएच १८, एजी ७८३३)ने धडक दिल्याने एसटी व कारचे मोठे नुकसान झाले.

कारचालक मनोज रमेश जाधव (वय ४०) यांना मुक्का मार लागला असून, पत्नी अनिता मनोज जाधव (३५, दोन्ही रा. धुळे) यांना डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. येथील खासगी रुग्णालयात पती-पत्नीवर उपचार केल्यानंतर धुळे येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.

अपघाताबाबत बसचालक संजय रघुनाथ सोनवणे (५७ , रा. बोरविहीर, ता.जि. धुळे) यांनी शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात खबर दिल्यावरून अपघाताची नोंद करण्यात आली.

