Dhule Crime News : चिथावणी दिल्या प्रकरणी उपसरपंचासह 30 जणांवर गुन्हा

Dhule News : वटपौर्णिमेच्या पूजेसाठी जाणाऱ्या महिला पोलिस कर्मचाऱ्याच्या अंगावर कचरा फेकल्याच्या कारणावरून निजामपूर (ता. साक्री) येथे वाद झाला.

त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करीत जमावाने निजामपूर पोलिस ठाण्यात गर्दी केली.

तसेच दोन गटांत तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने चिथावणी दिली. या प्रकरणी उपसरपंचासह २५ ते ३० जणांवर निजामपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (In case of provocation Crime against 30 people including Deputy Sarpanch Controversy over dumping of garbage in Nizampur Dhule News)

याबाबत पोलिस कर्मचारी दीपक महाले यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार रविवारी (ता. ५) सायंकाळी पावणेआठच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

जैताणेतील उपसरपंच बाजीराव ऊर्फ पिंटू बुवाजी पगारे, कमलेश अनिल भामरे, दशरथ शेलार, चंदब जाधव, बादल अहिरे, राहुल हसमुखलाल जयस्वाल, मनीष संजय खैरनार सर्व (रा. निजामपूर), ज्ञानेश्‍वर पंडित पवार (रा. आमखेल), हर्शल सोनवणे (रा. राणेनगर, निजामपूर) व इतर १५ ते २० जणांनी पोलिस ठाण्यात येत महिला कर्मचाऱ्याशी मोईन पिंजारी व त्याच्या घरातील दोघांनी कचरा अंगणात टाकल्याच्या कारणावरून वाद घातल्याने त्याच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करीत चिथावणी दिल्याचे नमूद आहे.

