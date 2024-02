Dhule Water Shortage : जिल्ह्यात 302 गावांसह 39 वाड्यांना टंचाईची झळ!

Dhule Water Shortage : जिल्ह्यात या वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने अनेक गावे, वाड्या-वस्त्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल अशी शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नऊ कोटी ७६ लाखांचा टंचाईचा आराखडा तयार केला आहे.

जिल्ह्यात पुढील वर्षात ३०२ गावे व ३९ वाड्यांना टंचाईची झळ बसण्याची शक्यता आहे. टंचाई आराखड्यात ३४४ उपाययोजनांचा समावेश केला आहे. (In dhule district 302 villages and 39 palaces are facing water shortage news)