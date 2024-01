Dhule News : 5 पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या; धुळे जिल्ह्यात अधीक्षक धिवरे यांच्याकडून खांदेपालट

Dhule News : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी रविवारी (ता. २१) पाच पोलिस निरीक्षक व चार सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या केल्या.

प्रशासकीस कारणावरून बदल्या केल्याचे श्री. धिवरे यांनी आदेशात नमूद केले. जिल्हा पोलिस आस्थापना मंडळाच्या बैठकीनंतर पोलिस अधीक्षकांनी बदल्यांबाबत आदेश जारी केला. (In view of upcoming Lok Sabha elections Superintendent of Police Shrikant Dhiware transferred 5 police inspectors within district nandurbar news)