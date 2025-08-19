उत्तर महाराष्ट्र

Rahata News : विद्यार्थ्यांच्या मार्च पास्टने वेधले लक्ष; सेंट जॉन स्कूलमध्ये स्वातंत्र्यदिनाचा जल्लोष

त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तालबद्ध मार्च पास्ट सादर करत उपस्थितांची मने जिंकली.
राहता: येथील सेंट जॉन स्कूलमध्ये नुकताच ७९ वा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात व देशभक्तीच्या वातावरणात साजरा करण्यात आला. या मंगलमय कार्यक्रमाची सुरुवात प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते दिमाखदार ध्वजारोहणाने झाली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तालबद्ध मार्च पास्ट सादर करत उपस्थितांची मने जिंकली.

