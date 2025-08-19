Rahata News : विद्यार्थ्यांच्या मार्च पास्टने वेधले लक्ष; सेंट जॉन स्कूलमध्ये स्वातंत्र्यदिनाचा जल्लोष

राहता: येथील सेंट जॉन स्कूलमध्ये नुकताच ७९ वा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात व देशभक्तीच्या वातावरणात साजरा करण्यात आला. या मंगलमय कार्यक्रमाची सुरुवात प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते दिमाखदार ध्वजारोहणाने झाली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तालबद्ध मार्च पास्ट सादर करत उपस्थितांची मने जिंकली..कार्यक्रमाच्या पुढील सत्रात विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचे दर्शन घडले. के.जी. पासून ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर गीते, नृत्य आणि भाषणांचे मनमोहक सादरीकरण केले. डंबल्स ड्रिल, समूहगायन तसेच इंग्रजी, हिंदी व मराठी या तीन भाषांतील प्रभावी भाषणांनी कार्यक्रमात रंगत आणली..यावेळी शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी आपल्या भाषणात स्वातंत्र्यदिनाचे महत्त्व स्पष्ट केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रप्रेम, शिस्त आणि ऐक्य यांचे महत्त्व समजावून सांगितले. कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या नंदा वाघे, सोमनाथ वाघे, अनिल बनकर आणि विशेषतः सविता बनकर यांनी विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी संदेश देऊन मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान रेव्ह. फादर पॉली डिसिल्वा यांनी भूषवले. तसेच, सिस्टर कैताना आणि सिस्टर टेरेसा यांचीही उपस्थिती होती..वोटिंग मशिन चुकीचे, महाग अन् वादग्रस्त; वॉटरमार्क पेपरवर मतदान घेणार; ट्रम्प यांची मोठी घोषणा.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सायली गाडेकर आणि प्रांजल जगताप यांनी उत्कृष्टरित्या केले. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. याप्रसंगी शिर्डी साई असोसिएशनतर्फे शाळेतील सर्वांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.