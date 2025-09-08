Chalisgaon News : चाळीसगावात १६ वर्षीय मुलाची सुटका; ‘सर्च वॉरंट’मुळे राज्यात पहिल्यांदाच नवीन कायद्याचा वापर

उत्तर महाराष्ट्र

16-Year-Old Boy Rescued from Kidnappers with Help of New Law : चाळीसगावमध्ये अपहरण झालेल्या १६ वर्षीय मुलाची सुटका करण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १०० नुसार 'सर्च वॉरंट' जारी करण्यात आले. हा राज्यातील असा पहिलाच प्रयोग असल्याचा दावा केला जात आहे
दीपक कच्छवा :सकाळ वृत्तसेवा
मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव): एखाद्या व्यक्तीला चुकीच्या पद्धतीने बंदिस्त केले जात असेल, तर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १०० नुसार प्रांताधिकाऱ्यांना ‘शोध वॉरंट’ जारी करण्याचे अधिकार असतात. याच अधिकाराचा वापर करून येथील प्रांताधिकारी प्रमोद हिले यांच्यामुळे चाळीसगाव तालुक्यातून अपहरण करून नेलेल्या १६ वर्षीय मुलाची सुटका झाली आहे. या सुधारित कायद्याचा राज्यात पहिल्यांदाच वापर करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.

