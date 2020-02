धुळे: "भारत बंद'ला शंभर फुटी रोडवर दंगलीतून लागलेल्या गालबोट प्रकरणी निरपराध मुलांवर कारवाई नको. तसेच पश्चिरम हुडको परिसरात 13 वर्षीय मुलाला जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातील मारेकऱ्यांना अटक करावी या मागणीसाठी आंदोलन करीत मुस्लीम महिलांच्या गटाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड यांना निवेदन दिले. श्री. गायकवाड यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की बहुजन क्रांती मोर्चाने 29 जानेवारीला "एनपीआर', "एनआरसी', "सीएए' कायद्याविरोधात "भारत बंद'ची हाक दिली होती. नंतर दंगलीचा राग मनात ठेवून आज अबुझर शेख हा मदरसामध्ये जात असताना त्याला चाळीसगाव रोडवरील सर्कलजवळ अनोळखी दोन व्यक्तींनी मारहाण केली. जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याकडे घातक शस्त्रे होती. मारहाणीत जखमी 13 वर्षीय अबुझर शेख रुग्णालयात उपचार घेत आहे. बालकावर हल्ला करणाऱ्यांवर पोलिस प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी परिसरातील मुस्लीम महिलांनी केली. तसेच दंगल प्रकरणी निरपराध मुलांवर पोलिसांनी कारवाई करू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.



Web Title: Innocent children should not be prosecuted