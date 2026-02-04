उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : इराणी महिलेला आश्रय देणे पडले महागात; धरणगावच्या दोन भावांना ३ दिवसांची पोलीस कोठडी

Iranian Woman Given Shelter After Visa Expiry : धरणगाव येथे व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या इराणी महिलेला आश्रय देणाऱ्या संशयितांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली असून, तपास यंत्रणांनी सखोल चौकशी सुरू केली आहे.
crime investigation

crime investigation

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जळगाव: धरणगाव येथे इराणी महिलेला आश्रय देणाऱ्या कुरेशी शेख रफीक शेख मुसा व शेख अहमद रजा शेख मुसा (दोघे रा. धरणगाव) या दोघांना तीन दिवसांची वाढीव पोलिस कोठडी न्यायालयाने सुनावली आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
mobile
Visa
Dharangaon
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Woman

Related Stories

No stories found.