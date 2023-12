Dhule Municipality News : महापालिकेपुढे संकट; `तो` 30 टक्के वाटा ठरतोय डोईजड!

Dhule Municipality News : मालमत्ता करवाढीच्या प्रश्‍नाने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला घेरले आहे. या पक्षाच्या सत्तेचा कालावधी ३१ डिसेंबरला संपुष्टात येत असला तरी हा प्रश्‍न जर सुटला नाही. तर त्याचे खापर स्वाभाविकपणे भाजपवर फोडले जाईल.

तशी तयारी विरोधी पक्षांनी सुरू केल्याचेही चित्र आहे.(issue of property tax hike has surrounded ruling BJP in municipal corporation dhule news)