Jalgaon Airport : जळगाव विमानतळाचा विकास रखडला! दीड वर्षापासून 'सल्लागार समितीच' अस्तित्वात नाही; सदस्यांच्या नावांवर खासदार स्मिता वाघ यांचे एकमत होईना

जळगाव: येथील विमानतळ व्यवस्थेतील सुधारणा व विकासाच्या संदर्भात काही सूचना करण्यासाठी, विमानतळाशी संबंधित समस्यांच्या निराकरणासंदर्भात प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीने गठीत करण्यात येत असलेली विमानतळ सल्लागार समितीच जळगावात गेल्या दीड वर्षापासून अस्तित्वात नाही. या समितीवर नेमायच्या सदस्यांच्या नावांवर एकमत होत नसल्याने समिती गठीत झाली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..एकीकडे इंडिगोच्या मनमानी कारभारामुळे देशभरातील विमानसेवा प्रभावीत होऊन प्रवाशांची लूट सुरू असताना जळगावातील स्थानिक विमानतळावर ही समस्या नसली तरी या विमानतळाच्या एकूणच सुधारणा व विकासाच्या संदर्भात गठीत करावयाची विमानतळ सल्लागार समितीच अद्याप अस्तित्वात न आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. खासदारांची टर्म बदलली की, ही समिती नव्याने गठीत करावी लागते. मात्र, गेल्या वर्षी मे २०२४ला लोकसभेची निवडणूक होऊन जळगाव मतदारसंघात स्मिता वाघ खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर गेल्या दीड वर्षात ही समिती अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही..सदस्यांच्या नावावर एकमत होईनादीड वर्षात ही समिती अस्तित्वात न आल्याबद्दल चौकशी केली असता, या समितीवर नियुक्त करण्यात येत असलेल्या सदस्यांच्या नावांची शिफारस स्थानिक खासदारांनी करावयाची असते. त्यानुसार प्रस्ताव नागरी उड्डयण मंत्रालयाकडे जातो. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर ही समिती गठीत होते. परंतु, खासदारांनी शिफारस करावयाच्या नावांवर अद्याप एकमत न झाल्याने ही समिती गठीत होणे राहिल्याची माहिती समोर आली आहे..अशी असते समितीही समिती गठीत करणे स्थानिक खासदारांच्या अखत्यारितला विषय आहे. त्यांनी शिफारस केलेल्या नावांचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे गेल्यावर ही समिती गठीत होते. त्यात स्थानिक पातळीवरील उद्योजक, व्यावसायिक, प्रभावी व विमान सेवेबद्दलचा अभ्यास असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश करणे अपेक्षित असते. असे सहा सदस्य व नागरी उड्डाण मंत्रालयाने पदनिर्देशित केलेले सदस्यही या समितीत असतात..समितीचे कार्य असेअशा प्रकारे समिती गठीत झाल्यावर या समितीच्या वर्षभरातून किमान दोन बैठका होणे अपेक्षित असते. या बैठकांमधून स्थानिक विमानतळावरील विविध सुविधा, प्रवासी वाहतुकीसंदर्भातील अडचणी, प्रश्न यांवर चर्चा होऊन त्यासंबंधी समाधान शोधले जाते. शिवाय, सुविधांसह विविध सुधारणा, विमानतळावरील विकासकामे यासंबंधीही ही समिती सूचना देत असते. समितीने दिलेल्या सूचनांवर मंत्रालयाकडून कार्यवाही होत असते..MPSC Exam Date : हजारो विद्यार्थ्यांचा संभ्रम अखेर दूर; एमपीएससी संयुक्त पूर्व परीक्षा आता 'या' तारखेला होणार!.दीड वर्षापासून ही समिती अद्याप गठीत झालेली नाही. समितीवर या विषयाशी संबंधित व्यक्ती, उद्योजक, व्यावसायिक नियुक्त करणे अपेक्षित असते. काही नावांवर चर्चा झाली असून, लवकरच आपण या नावांची शिफारस करू आणि समिती गठीत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू.- स्मिता वाघ, खासदार, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.