Jalgaon News : जळगाव विमानसेवा ठप्प: अहमदाबाद विमान दीड महिन्यापासून बंद, प्रवाशांची गैरसोय!

जळगाव: येथील विमानतळावरून गेल्या दीड महिन्यापासून 'अलायन्स एअर' विमान कंपनीची अहमदाबाद विमानसेवा बंद असल्याने गुजरात तसेच राजस्थानला जाणाऱ्या व्यापारी, उद्योजक तसेच नागरिकांची गैरसोय निर्माण झाली आहे. त्यातच याच विमान कंपनीचीदेखील मुंबई विमानसेवेत अनियमितता दिसून येत असल्याने प्रवाशांची ऐनवेळी धावपळ होत आहे. .जळगाव विमानतळावरून गेल्या दीड वर्षांपासून उडान योजनेंतर्गत गोवा, पुणे, हैदराबाद मुंबई व अहमदाबाद विमानसेवा सुरू झाली आहे. मात्र सहा ते सात महिन्यांपासून विमान ऐनवेळी रद्द होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रवाशांना विमान रद्द झाल्याचे विमान कंपनीकडून माहिती दिली जात नसल्याने प्रवाशांची ऐनवेळी विमानतळावर तारांबळ उडत आहे. यात सर्वाधिक अहमदाबाद व मुंबईचे विमान अचानक रद्द होण्याचे प्रमाण आहे..ऑगस्टपासून सेवा बंदअहमदाबाद विमानतळाजवळ १२ जूनला विमानाचा अपघात घडला होता. त्यानंतर अहमदाबादवरून 'अलायन्स एअर' विमान कंपनीची विमान रद्द होण्याचे प्रमाण वाढले होते. त्यात गेल्या ऑगस्टपासून अहमदाबाद-जळगाव ही विमानसेवा बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे..व्यापारी, उद्योजक त्रस्तगुजरात तसेच राजस्थान येथे व्यापारानिमित्त तसेच अन्य कामानिमित्त जाणारा वर्ग जिल्ह्यातून मोठा असून, अहमदाबाद विमानसेवा आठवड्यातून तीन वेळा असल्याने याला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद असला तरी विमान अचानक रद्द, त्यात आता तब्बल दीड महिन्यापासून विमानसेवा बंद असल्याने व्यापारी व उद्योजक यांना रेल्वेने १२ तास प्रवास करून गुजरात तसेच त्यापुढे राजस्थानला जावे लागत आहे..जळगाव विमानतळावरून अहमदाबाद तसेच मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद आहे. उद्योजक व व्यापारी वर्गाला गुजरात व राजस्थानमध्ये जाण्यासाठी वेळ वाचतो. परंतु महिनाभरापासून ही सेवा बंद असल्याने व्यापारी, उद्योजक त्रस्त आहे. विमान कंपनीने लवकरात लवकर विमानसेवा नियमित सुरू करावी.-पुरुषोत्तम टावरी, प्रवासी तथा कॅटचे राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष.जळगाव-पुणे सेवेला चांगला प्रतिसादजळगाव विमानतळावरून ८ एप्रिलपासून 'फ्लाय ९१' या विमान कंपनीकडून गोवा-जळगाव-हैदराबाद ही विमानसेवा सुरू झाली. या विमानसेवेला चांगला प्रतिसाद मिळू लागल्यानंतर १ मेपासून जळगाव-पुणे विमानसेवा सुरू झाली. जळगाव-पुणे या विमानसेवा पूर्ण आठवडा असल्याने अधिक चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..दिवाळीपर्यंत विमानसेवा सुरू होईल?जळगाव विमानतळ येथून अलायन्स विमान कंपनी ही अहमदाबाद व मुंबई येथे विमानसेवा देत आहे. गेल्या दीड ते दोन महिन्यापासून अलायन्स विमान कंपनीकडून विमानांची देखभाल दुरुस्तीचे कामे सुरू आहेत. त्यामुळे जळगाव विमानसेवा बंद आहे. दिवाळीपर्यंत विमानसेवा सुरळीत होईल, अशी माहिती विमान कंपनीचे प्रतिनिधी यांनी 'सकाळ'ला दिली.