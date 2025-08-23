Jalgaon News : जळगाव विमानतळावर 'अँटी-हायजॅक' मॉक-ड्रिल; २० मिनिटांत सर्व यंत्रणा हजर

जळगाव: विमानतळावर दहशतवाद्यांनी गुरूवारी हल्ला करत विमानतळ ओलिस ठेवले आणि काही क्षणातच विमानतळावर पोलिस दलाची क्विक रिस्पॉन्स टीम, एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दहशतवाद्यांना पकडले. हे सारे नाट्य अँटी-हायजॅक मॉक- ड्रिलच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने राबविण्यात आला. .जळगाव विमानतळावर गुरुवारी अँटी-हायजॅक मॉक-ड्रिलचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या सरावात विविध शासकीय यंत्रणा, सुरक्षा दल आणि वैद्यकीय सेवांनी एकत्रितपणे सहभाग नोंदवला. यावेळी विमानतळ संचालक हर्ष कुमार त्रिपाठी, एटीसी अधिकारी नवीन आर्या, श्रुती मेश्राम, संचार अधिकारी सुरेश बसंतदाणी, विमानतळ सुरक्षा प्रमुख मोजोद्दीन शेख आणि शुभम महाले यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..Crime News : नाशिक रोडला दरोड्याची तयारी करणाऱ्या पाच संशयितांना अटक; मोठा शस्त्रसाठा जप्त.२० मिनिटांत सर्व यंत्रणा हजरया मॉक- ड्रिलमध्ये विमानतळावर दहशतवादी हल्ला व विमान अपहरणासारख्या गंभीर आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने आणि समन्वयाने करण्यात येणारी कारवाईचे प्रात्यक्षिक सुरक्षात्मक पद्धतीने करण्यात आले. या सरावादरम्यान जिल्हा पोलिस दलाची क्विक रिस्पॉन्स टीम, एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी, महापालिका अग्निशमन दल आणि १०८ आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीच्या मार्गदर्शक सूचनांंची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी विमानतळ संचालक त्रिपाठी यांच्याकडून जाणून घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.