Jalgaon News : जळगाव विमानतळावर 'अँटी-हायजॅक' मॉक-ड्रिल; २० मिनिटांत सर्व यंत्रणा हजर

Jalgaon Airport's Anti-Hijack Drill: A Successful Simulation : जळगाव विमानतळावर जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने घेण्यात आलेल्या ‘अँटी-हायजॅक मॉक-ड्रिल’मध्ये पोलिसांनी दहशतवाद्यांना जेरबंद करून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले.
जळगाव: विमानतळावर दहशतवाद्यांनी गुरूवारी हल्ला करत विमानतळ ओलिस ठेवले आणि काही क्षणातच विमानतळावर पोलिस दलाची क्विक रिस्पॉन्स टीम, एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दहशतवाद्यांना पकडले. हे सारे नाट्य अँटी-हायजॅक मॉक- ड्रिलच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने राबविण्यात आला.

