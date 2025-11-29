Jalgaon Airport Connectivity : जळगाव विमानतळावरून कार्गो आणि प्रवासी सेवा लवकरच! दिल्ली, नागपूर कनेक्टिव्हिटीवर शिक्कामोर्तब

जळगाव: विमानतळावरून कार्गो सेवा तसेच दिल्ली आणि नागपूरसाठी प्रवासी कनेक्टिव्हीटी सेवा सुरू करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक शुक्रवारी (ता. २८) झाली. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ‘फ्लाय ९१’ विमान कंपनीचे अधिकारी तसेच जळगाव विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते. .बैठकीत जिल्हाधिकारी घुगे, जळगाव विमानतळ प्राधिकरण संचालक हर्षकुमार त्रिपाठी, फ्लाय ९१ विमान कंपनीचे संचालक गौतम साळसकर, मुख्य महसूल अधिकारी असुतोष चिटणीस उपस्थित होते. नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतातून येणाऱ्या भाविकांसाठी जळगावमार्गे विमानसेवा सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली..दिल्ली, आणि नागपूरसारख्या प्रमुख शहरांशी जळगावला थेट कनेक्टिव्हीटी मिळाल्यास भाविकांना मोठा दिलासा मिळेल, तसेच जिल्ह्याच्या दृष्टीनेही ही सेवा महत्त्वाची ठरेल, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले..कोर्गो सेवेबाबत चर्चाकार्गो सेवा सुरू झाल्यास जिल्ह्यातील भाजीपाला, शेतीमाल तसेच विविध उद्योगांचा माल जलद गतीने देशभर पोहोचविणे शक्य होईल. यामुळे स्थानिक शेतकरी व उद्योजकांना मोठा फायदा होईल. जिल्हाधिकारी घुगे यांनी यावेळी सांगितले, की कार्गो सेवा सुरू करण्यासाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांशी चर्चा करून त्यांना प्रोत्साहित करण्यात येईल. यामुळे जळगावच्या औद्योगिक व कृषी क्षेत्राला नवे बाजारपेठेचे दरवाजे खुल्या होतील..विमानतळावर हव्या सुविधाबैठकीदरम्यान जळगाव विमानतळ अधिकारी त्रिपाठी यांनी विमानतळापर्यंतचा रस्ता, पथदीप, शहर बससेवा आणि टॅक्सी थांबा यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या अडचणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडल्या. प्रवासी सेवा सुरू करण्यासाठी या सुविधा तातडीने उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले..Sangli Politics : ‘घराघरांत फूट पाडणारे राजकारण विट्यात चालणार नाही!’ सदाशिवराव पाटीलांची जोरदार टीका, सभेत टाळ्यांचा कडकडाट.पर्यटनाला मिळणार चालनाकुंभमेळ्यादरम्यान देशभरातून नाशिक येथे भाविक येतील. जळगाव येथून प्रवासी विमानसेवेच्या ‘कनेक्टिव्हीटी’बाबत जिल्हाधिकारी घुगे यांनी विमान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच कुंभमेळ्यासोबत अजिंठा तसेच जिल्ह्यातील पर्यटनाला देखील यामुळे चालना मिळेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी विमान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.