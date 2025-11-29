उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Airport Connectivity : जळगाव विमानतळावरून कार्गो आणि प्रवासी सेवा लवकरच! दिल्ली, नागपूर कनेक्टिव्हिटीवर शिक्कामोर्तब

Key Meeting on Jalgaon Airport Connectivity : जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जळगाव विमानतळावरून दिल्ली-नागपूर प्रवासी सेवा आणि कार्गो सेवा सुरू करण्याबाबत चर्चा.
Airport Connectivity

Airport Connectivity

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: विमानतळावरून कार्गो सेवा तसेच दिल्ली आणि नागपूरसाठी प्रवासी कनेक्टिव्हीटी सेवा सुरू करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक शुक्रवारी (ता. २८) झाली. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ‘फ्लाय ९१’ विमान कंपनीचे अधिकारी तसेच जळगाव विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
agriculture
Kumbh Mela
Airport
airports
jalgaon airport
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com