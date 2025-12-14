उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Airport : नाशिक कुंभमेळ्यापूर्वी जळगाव विमानतळ विस्तारीकरण पूर्णत्वास? 'ऍप्रॉन' आणि टर्मिनल इमारतीच्या कामाला गती

Jalgaon Airport Receives Apron Expansion Approval : जळगाव विमानतळावरील वाढीव ‘ऍप्रॉन’ मंजुरीनंतर तीन विमानांना एकाच वेळी संचालन करण्याची सुविधा मिळणार आहे.
Jalgaon Airport

Jalgaon Airport

sakal 

भूषण श्रीखंडे
Updated on

जळगाव: उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या जळगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामाला चालना मिळाली असून, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची उच्च व्यवस्थापन समिती, तसेच ‘एसओडब्ल्यू’कडून विमानतळावरील वाढीव ‘ऍप्रॉन’ला मंजुरी मिळाली. तसेच, आधीच्या इमारतीला लागूनच वाढीव टर्मिनल इमारतीला नोव्हेंबरमध्येच मंजुरी मिळाली असल्याने जळगाव विमानतळ विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण आणि प्रवासी सुविधांचा यामुळे विस्तार होणार आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
vip
Development
Airport
jalgaon airport
Infrastructure
approval
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com