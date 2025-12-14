Jalgaon Airport : नाशिक कुंभमेळ्यापूर्वी जळगाव विमानतळ विस्तारीकरण पूर्णत्वास? 'ऍप्रॉन' आणि टर्मिनल इमारतीच्या कामाला गती

जळगाव: उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या जळगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामाला चालना मिळाली असून, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची उच्च व्यवस्थापन समिती, तसेच ‘एसओडब्ल्यू’कडून विमानतळावरील वाढीव ‘ऍप्रॉन’ला मंजुरी मिळाली. तसेच, आधीच्या इमारतीला लागूनच वाढीव टर्मिनल इमारतीला नोव्हेंबरमध्येच मंजुरी मिळाली असल्याने जळगाव विमानतळ विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण आणि प्रवासी सुविधांचा यामुळे विस्तार होणार आहे. .जळगाव विमानतळाच्या टर्मिनल इमारतीसह वाढीव ‘ऍप्रॉन’चा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वी नागरी उड्डाण विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावावर विमानतळ प्राधिकरण उच्चस्तरीय समिती व ‘एसओडब्ल्यू’ने सकारात्मक निर्णय घेतला असून, मंजुरी मिळाल्याने विमानतळाच्या विस्तारित कामांना गती मिळणार आहे..यामुळे जळगाव विमानतळावरून देशातील विविध ठिकाणांवर अजून विमानसेवा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा यामुळे होणार आहे. त्यात पुढील वर्षी नाशिक कुंभमेळा सुरू होण्यापूर्वी विमानतळ विस्तारीकरणाचे तसेच ‘ऍप्रॉन’चे काम होऊन अधिक प्रवासी सेवा सुरू झाल्यास धार्मिक पर्यटनासह व्यापारी व औद्योगिक क्षेत्रालाही याचा फायदा यामुळे होणार आहे..‘ऍप्रॉन’ म्हणजे काय?विमानतळ ‘ऍप्रॉन’ म्हणजे विमानतळावरील अशी जागा जिथे विमाने उभी राहतात. सामान चढविले-उतरविले जाते. प्रवासी चढतात-उतरतात आणि विमानांची देखभाल व इंधन भरण्याचे काम केले जाते. याला पार्किंग एरिया किंवा फ्लिंग एरियाही म्हणतात..तीन विमानांचे एकाच वेळी संचलनपूर्वी विमानतळावर दोन विमानांसाठी ‘ऍप्रॉन’ची सुविधा होती. मात्र, एक विमान गेल्याशिवाय दुसरे विमान येऊ शकत नव्हते. त्यामुळे प्रवाशांना वेळेचा अपव्यय सहन करावा लागत होता. नवीन वाढीव ‘ऍप्रॉन’मुळे ही अडचण दूर होणार असून, दोन मोठी ७२ आसनी विमाने तसेच एक लहान व्हीआयपी विमान एकाचवेळी थांबू शकेल. थांबलेल्या अन्य विमानांमुळे जाणाऱ्या किंवा येणाऱ्या विमानाला कोणतीही अडचण होणार नाही..Divyang Niradhar Yojana: मोठी घोषणा! निराधार लाभार्थींना आता मिळणार महिन्याला 2500 रुपये; वाचा काय आहेत अटी?.पाठपुरावा आवश्यकजळगाव विमानतळावर नवीन टर्मिनल इमारत तसेच प्रवासी सुविधा आणि विमानतळावरील सुरक्षा व अंतर्गत पायाभूत सुविधा कामांचे प्रस्ताव विमानतळ प्राधिकरणाकडे दिले आहेत. या कामांचा लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने पाठपुरावा झाल्यास विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामाला गती मिळून वर्षभरात काम पूर्ण होऊ शकते..विमानतळाच्या वाढीव ‘ऍप्रॉन’ला विमानतळ प्राधिकरण उच्चस्तरीय समिती व ‘एसओडब्ल्यू’ने मंजुरी दिली. लवकरच ‘ऍप्रॉन’च्या कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.- हर्षकुमार त्रिपाठी, संचालक, जळगाव विमानतळ प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.