Jalgaon Airport : जळगाव विमानतळाचा विकास ठप्प; प्राधिकरण व्यवस्थापन समितीची बैठक ८ महिन्यांपासून नाही

जळगाव: विमानतळाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरण व्यवस्थापन समितीची बैठक ८ महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून झालेली नाही. या समितीच्या अध्यक्षपदी खासदार स्मिता वाघ असून, बैठक झालेली नसल्यामुळे विमानतळाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे विषय प्रलंबितच राहिले आहेत. परिणामी, प्रवाशांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा, विमानतळ विस्तारीकरण, टर्मिनल इमारत आणि ॲप्रानसारख्या तांत्रिक बाबी मार्गी लागण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे..विमानतळाच्या व्यवस्थापनासाठी ही समिती महत्त्वाची असून, तिच्या बैठकीतूनच धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. मात्र गेल्या आठ महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून बैठक न झाल्यामुळे विमानतळाच्या विकास कामाचा प्रस्तावाचा पाठपुरावा तसेच अन्य सुविधांबाबत चर्चा यामुळे झालेली नाही..विस्तारीकरण प्रस्ताव प्रलंबितजळगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा मास्टर प्लॅन जळगाव विमानतळ प्राधिकरणाने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. याबाबत नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहळ यांच्याकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. यात विमानतळाची टर्मिनल इमारत विस्तार, विमानांसाठी ॲप्रानची रचना, धावपट्टीचा विस्तार आणि नव्या तांत्रिक सुविधांची उभारणीचे महत्त्वाचे कामे आहे..दिल्ली, तिरुपतीसाठी प्रस्तावजळगाव विमानतळावरून दोन विमान कंपनीच्या माध्यमातून पुणे, गोवा, हेदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद हे पाच शहर जळगावशी जोडले गेलेले आहे. यात दिल्ली, तिरुपती शहरासाठी इंडिगो तसेच अन्य विमान कंपनीकडे प्रस्ताव जळगाव विमानतळ प्राधिकरणाने दिलेले आहे..प्रतीक्षालय मोठे हवेजळगाव विमानतळावरून प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे विमानतळावर प्रवाशांसाठी मोठ्या क्षमतेचे प्रतीक्षालयाची सुविधा होणे आवश्यक आहे. त्यात सध्या दिवाळीमुळे सर्व विमान सेवा फुल सुरू असल्याने विमानतळावर प्रवाशांना चांगली सुविधा देण्यासाठी विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडत असल्याचे देखील दिसून येत आहे..बैठकीतून लवकर निर्णय होणे गरजेचेजळगाव विमानतळ हे महत्त्वाचे ठरत असून, पर्यटन, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी विमानसेवा अत्यावश्यक ठरणारी आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या विकासासाठी तातडीने बैठक घेऊन निर्णय प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे..Metro 2B: मेट्रो-२ बीचा पहिला टप्पा कधी सुरू होणार? तारखेबाबत मोठी अपडेट आली समोर, जाणून घ्या मार्ग....विमानसेवा हाउस फुलजळगाव विमानतळावरून गोवा- जळगाव- पुणे - हैद्राबाद, मुंबई, अहमदाबाद अशी विमानसेवा सुरू आहे. दिवाळीत या सर्व मार्गावरील विमानांचे तिकिटाचे आरक्षण हाउसफूल झालेले पाहावयास मिळत आहे. त्यात तिकिटाचे दर देखील तीन ते चारपट वाढलेले असून, देखील विमानाने प्रवास करण्यास जळगावकरांची ओढ दिसून येत आहे..