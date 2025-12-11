Jalgaon Airport : जळगाव विमानतळावरून ११ महिन्यांत १ लाख १८ हजार प्रवाशांनी केली हवाई सफर; सेवा सुरळीत सुरू

जळगाव: काही दिवसांपासून ‘इंडिगो’ कंपनीच्या गोंधळामुळे देशातील अनेक उड्डाणे रद्द झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ने जळगाव विमानतळाचा आढावा घेतला असता दोन्ही विमान कंपन्यांची विमानसेवा सुरळीत सुरू असल्याचे दिसून आले. विमानतळावरील प्रवासी सुविधांमध्येही वाढ झाली असून, अकरा महिन्यांत तब्बल एक लाख १८ हजार १५१ प्रवाशांनी जळगाव विमानतळावरून हवाई सफर केल्याची माहिती समोर आली आहे. .जळगाव विमानतळावरून गोवा, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद पाच प्रमुख शहरांसाठी नियमित विमानसेवा सुरू आहे. यामुळे व्यापारी, विद्यार्थी, पर्यटक तसेच नागरिकांना प्रवासासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. ‘फ्लाय ९१’ व ‘अलायन्स एअर’ या दोन विमान कंपन्यांकडून उड्डाणे सुरळीतपणे सुरू असून, नियमित वेळापत्रकानुसार सेवा सुरू आहे. मात्र क्वचित वेळा तांत्रिक कारणास्तव विमान अर्धा ते एक सात उशिरा येत असल्याचे दिसून येत आहे..प्रवासी सेवा सुधारण्यावर भरइंडिगो विमान कंपनीच्या विस्कळीत सेवेमुळे काही काळ प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ने आढावा घेतला असता जळगाव विमानतळावरील सेवा अधिक स्थिर झाल्याचे स्पष्ट झाले. प्रवाशांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन विमानतळ प्रशासनाने सेवा सुधारण्यावर भर दिला आहे..इमारतीचा लवकरच विस्तारविमानतळाची टर्मिनल इमारत विस्तारीकरणाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. या कामामुळे प्रवाशांना अधिक आधुनिक, प्रशस्त व आरामदायी सुविधा मिळणार आहेत. प्रतीक्षालय, सुरक्षा तपासणी व्यवस्था, तिकीट काउंटर, सामान व्यवस्थापन यामध्ये सुधारणा होणार आहे..प्रवाशांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन विमानतळ प्रशासन सातत्याने सुधारणा करत आहे. विमानसेवा अधिक विश्वासार्ह करण्यासाठी विमान कंपन्यांशी समन्वय साधला जात आहे. तसेच, प्रवाशांना सुरक्षित व आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळावा, यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.- हर्षकुमार त्रिपाठी, संचालक, जळगाव विमानतळ.Kolhapur Accident : सायबर चौकात रोजचाच मृत्यूचा खेळ; झाडाआड गेलेला सिग्नल, बेशिस्त पार्किंग आणि भरधाव वाहनांमुळे नागरिकांच्या जीविताला वाढता धोका.जळगाव विमानतळावरून चांगल्या पद्धतीने विमानसेवा सुरू आहे. प्रवासी सुविधांमध्ये देखील दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अजून अन्य ठिकाणी विमानसेवा सुरू झाल्यास प्रवाशांच्या संख्येत अजून वाढ होईल.- डॉ. अरुण बगडिया, प्रवासी.जळगाव विमानतळ हे काही वर्षांत महत्त्वाचे विमानतळ म्हणून ओळखले जाईल. आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून तसेच लागून असलेल्या मध्य प्रदेशातील शहरातून देखील नागरिक जळगाव विमानतळावरून प्रवासासाठी येतात. प्रवासी सेवेत देखील वाढ झाली आहे.- दीप्ती गुप्ता, प्रवासी, इंदूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.