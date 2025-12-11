उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Airport : जळगाव विमानतळावरून ११ महिन्यांत १ लाख १८ हजार प्रवाशांनी केली हवाई सफर; सेवा सुरळीत सुरू

Flight Operations at Jalgaon Airport Remain Smooth : इंडिगोच्या गोंधळानंतर 'सकाळ'ने घेतलेल्या आढाव्यात जळगाव विमानतळावरील 'फ्लाय ९१' आणि 'अलायन्स एअर' या कंपन्यांची विमानसेवा सुरळीत सुरू असल्याचे दिसून आले. अकरा महिन्यांत १ लाख १८ हजारांहून अधिक प्रवाशांनी येथून प्रवास केला असून, लवकरच टर्मिनल इमारतीचा विस्तार होणार आहे.
Jalgaon Airport

Jalgaon Airport

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: काही दिवसांपासून ‘इंडिगो’ कंपनीच्या गोंधळामुळे देशातील अनेक उड्डाणे रद्द झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ने जळगाव विमानतळाचा आढावा घेतला असता दोन्ही विमान कंपन्यांची विमानसेवा सुरळीत सुरू असल्याचे दिसून आले. विमानतळावरील प्रवासी सुविधांमध्येही वाढ झाली असून, अकरा महिन्यांत तब्बल एक लाख १८ हजार १५१ प्रवाशांनी जळगाव विमानतळावरून हवाई सफर केल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
Passenger
Airport
Traffic
jalgaon airport
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com