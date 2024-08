Ajit Pawar speaking at NCP Jan Samman Yatra on Jail Road. Neighbors Irshad Jagirdar, Sarman Bhavsar, Jaya Salunkhe, Mahendra Shirsat etc. esakal

सकाळ वृत्तसेवा धुळे : आम्ही जनसेवक, लोकांमध्ये मिसळणारे आहोत. घरात बसणारे नाहीत. आम्ही चांगली कामे केली. विविध योजना आणल्या. त्यामुळे राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार येईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे व्यक्त केला. महायुतीचे सरकार हे मूठभर श्रीमंतांचे नाही, तर सर्वसामान्यांचे असल्याची पुष्टीही त्यांनी जोडली. (Ajit Pawar Jan Sanman Yatra statement Grand Alliance government again in state) Loading content, please wait...