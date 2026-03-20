Jalgaon News : जळगावात ७५ कोटींचा 'केळी' घोटाळा! लागवड नसतानाही लाटला विमा; ४२ सीएससी चालकांवर गुन्हे

जळगाव: जिल्ह्यास विश्वात ओळख निर्माण करून देणाऱ्या केळी पिकाच्या विम्यात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार घडवून आणल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रत्यक्षात कुठल्याही केळी पिकाची लागवड न करता फक्त कागदोपत्री पीक लावल्याचे नोंदवून सरकारची ७५ कोटी ३९ लाख ९१ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार जिल्ह्यात उघडकीस आला असून, केळी पट्टा असलेल्या रावेर, यावल, मुक्ताईनगर पाठोपाठ जळगाव तालुक्यातही १० कोटीची फसवणूक झाल्याप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .एकूणच जिल्ह्यातील केळी पीकविमा गैरव्यवहार प्रकरणात ४२ सीएससी चालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, धरणगाव, रावेर आणि जळगाव तालुक्याचाही समावेश आहे. .कृषी आयुक्तालयाने जिल्ह्यातील विमा क्षेत्राची पडताळणी केल्यानंतर हा सर्व गौडबंगाल उघडकीस आला असून, या तपासणीत तब्बल ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवडच झाली नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. त्यात अतिगंभीर बाब म्हणजे, २९ हजार शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी पिकाचा काहीएक संबंध नसतानाही त्यांचा विमा उतरवण्यात आला होता. या गैरव्यवहारात जिल्ह्यातील सहा प्रमुख तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आली आहे..जळगावात आठ संशयितजळगाव तालुक्यात तालुका कृषी अधिकारी स्नेहल संजय थेऊरकर (वय ३१) यांच्या तक्रारीवरून तालुका पोलिस ठाण्यात एकूण आठ संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, यात अनिल अशोक पवार, किशोर शांताराम सोनवणे, महेंद्र अरुण बडगुजर (सर्व रा.भोकर), खुशाल धनराज पाटील यासह आठ संशयितांच्या माध्यमातून १० कोटी ८८ लाख रुपयांची शासनाची फसवणूक करण्यात आली आहे.