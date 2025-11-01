उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Politics : जळगाव शहरात 'ठाकरे' गटाला मोठा हादरा! माजी महापौर नितीन लढ्ढांसह १५ नगरसेवकांनी धरला भाजपचा हात

Major Political Shake-Up in Jalgaon City : जळगाव शहराच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून, माजी महापौर नितीन लढ्ढा, जयश्री महाजन, सुनील महाजन यांच्यासह शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) १५ माजी नगरसेवकांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. यामुळे जळगावात शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे.
Girish Mahajan

सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: शहराच्या राजकारणात शुक्रवार मोठ्या राजकीय घडामोडींचा दिवस ठरला. माजी महापौर नितीन लढ्ढा, जयश्री महाजन, माजी विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांच्यासह १५ माजी नगरसेवकांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे जळगाव शहरात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला मोठा धक्का बसला.

