Jalgaon Politics : जळगाव शहरात 'ठाकरे' गटाला मोठा हादरा! माजी महापौर नितीन लढ्ढांसह १५ नगरसेवकांनी धरला भाजपचा हात

जळगाव: शहराच्या राजकारणात शुक्रवार मोठ्या राजकीय घडामोडींचा दिवस ठरला. माजी महापौर नितीन लढ्ढा, जयश्री महाजन, माजी विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांच्यासह १५ माजी नगरसेवकांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे जळगाव शहरात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला मोठा धक्का बसला. .गेल्या वर्षभरापासून जळगावातील माजी नगरसेवकांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा सुरू होती. गेल्या दोन महिन्यांत या चर्चेला गती मिळाली. मात्र, स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधामुळे हा प्रवेश लांबला होता. .अखेरीस शुक्रवारी (ता. ३१) जळगावातील जी. एम. फाउंडेशनच्या कार्यालयात सायंकाळी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत माजी पदाधिकारी व नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.प्रवेश करणाऱ्या प्रमुख दिग्गजांमध्ये नितीन लढ्ढा, जयश्री महाजन, सुनील महाजन, स्थायी समितीचे माजी सभापती नितीनबरडे, प्रशांत नाईक, वर्षा खडके, संगीता दांडेकर यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे.