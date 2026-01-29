उत्तर महाराष्ट्र

Education News : जळगावात कॉपिबाजांचे धाबे दणाणले! १०वी-१२वीच्या परीक्षेवर आता ड्रोन अन् लाईव्ह स्ट्रीमिंगची नजर

Copy-Free Campaign with Drone Surveillance : जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता समितीची बैठक पार पडली; १०वी व १२वीच्या परीक्षा कॉपिमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी ड्रोन आणि भरारी पथकांचे नियोजन करण्यात आले.
board exams

board exams

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या इयत्ता १०वी व १२वीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कॉपिमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ड्रोन कॅमेरे, लाईव्ह स्ट्रीमिंग, भरारी पथके व कडक पोलिस बंदोबस्त यांचा वापर करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
education
school
SSC Exam
12 th board exam
HSC exam results
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.