Education News : जळगावात कॉपिबाजांचे धाबे दणाणले! १०वी-१२वीच्या परीक्षेवर आता ड्रोन अन् लाईव्ह स्ट्रीमिंगची नजर

जळगाव: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या इयत्ता १०वी व १२वीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कॉपिमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ड्रोन कॅमेरे, लाईव्ह स्ट्रीमिंग, भरारी पथके व कडक पोलिस बंदोबस्त यांचा वापर करण्यात येणार आहे..राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनंतर जळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत परीक्षेच्या सुरळीत व पारदर्शक आयोजनाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल, पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी (व्हीसीद्वारे), महावितरणचे कार्यकारी अभियंता प्रतिनिधी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्य भावसार, सदस्य सचिव तथा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण, उपशिक्षणाधिकारी रागिणी चव्हाण, फिरोज पठाण आदी उपस्थित होते..कॉपी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजनासंवेदनशील व उपद्रवी परीक्षा केंद्रांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. परीक्षा केंद्राबाहेर चित्रीकरण केले जाणार आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रांवर वर्गातील पर्यवेक्षक मोबाईलद्वारे झूम मीटिंगच्या माध्यमातून जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वर्गावर थेट नजर ठेवता येणार आहे..इतर प्रतिबंधात्मक उपायनाशिक विभागीय मंडळाची नऊ भरारी पथके व जिल्हास्तरीय विशेष भरारी व बैठी पथके परीक्षा केंद्रांना आकस्मिक भेटी देतील. परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकार करणाऱ्या किंवा त्यांना मदत करणाऱ्यांविरुद्ध दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. याशिवाय परीक्षा कालावधीत परीक्षा केंद्राच्या ५०० मीटर परिसरातील सर्व झेरॉक्स सेंटर बंद ठेवण्यात येणार आहेत. .Sindhudurg ZP : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणुकीत बिनविरोध ८ जागा; उर्वरित जागांसाठी अनुभवी नेते विरुद्ध नव्या चेहऱ्यांची थेट लढत.परीक्षा काळात अखंडित वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी महावितरणकडे सोपविण्यात आली आहे. बाह्य उपद्रव टाळण्यासाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात राहणार आहे. विद्यार्थ्यांनी तणावमुक्त व पारदर्शक वातावरणात परीक्षा द्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे..परीक्षांचे वेळापत्रक व परीक्षार्थी संख्याइयत्ता १२वीची परीक्षा १० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६दरम्यान, तर इयत्ता १०वीची परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत होणार आहे. यादृष्टीने शिक्षण विभागासह जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने नियोजन करण्यात आले आहे..