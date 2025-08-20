Jalgaon Crime : जळगावात कौटुंबिक वादातून धक्कादायक घटना; पतीने पत्नीवर कुऱ्हाडीने हल्ला करत संपवले जीवन

जळगाव: बोरनार (ता. जळगाव) येथील पती-पत्नीचा वाद विकोपाला गेला. संतप्त पतीने कुऱ्हाडीने पत्नीवर सपासप वार केले. त्यानंतर लगेचच मंगळवारी (ता. १९) सकाळी सातच्या सुमारास पतीने म्हसावदजवळ रेल्वेसमोर उडी घेऊन आत्महत्या केली. आनंदा ऊर्फ छोटू महारू धामोळे-धनगर (वय ४५) असे मृताचे नाव असून, जखमी रेखा धामोळे यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांत नोंद झाली आहे. .बोरनार (ता. जळगाव) येथे आनंदा ऊर्फ छोटू महारू धामोळे-धनगर पत्नी रेखा, दोन मुले विनोद आणि पप्पू यांच्यासह वास्तव्यास होते. धामोळे दांपत्य मोठ्या कष्टातून शेतीकाम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. मुलगा विनोद याचे आयटीआयचे शिक्षण झाले आहे, तर लहान मुलगा पप्पू दहावीत आहे. त्यांच्यासोबतच आनंदा यांच्या आईही राहतात. मात्र, त्या दोन दिवसांपासून जळगावला मुलीकडे आल्याने धामोळे दांपत्य घरी एकटेच होते. .मंगळवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास पती आनंदा यांचा किरकोळ वाद झाला. या वादातून संतापलेल्या आनंदा धामोळे यांनी रागाच्या भरात पत्नी रेखा यांच्या डोक्यावर, हातावर कुऱ्हाडीने एकामागून एक वार केले. यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. रक्ताच्या थारोळ्यात पत्नीला सोडून छोटू धामोळे यांनी घरातून काढता पाय घेतला. .आई-वडिलांचा वाद सुरू असताना, त्यांची दोन्ही मुले विनोद आणि पप्पू खालच्या घरात झोपली होती, तर पती-पत्नी वरच्या पत्र्याच्या खोलीत झोपली असल्याने त्यांना वाद सोडविता आला नाही. घडलेला प्रकार कळाल्यानंतर शेजाऱ्यांनी मदतीला धाव घेतली. गंभीर जखमी अवस्थेत रेखा धामोळे यांना जिल्हा रुग्णालय व तेथून खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्यांची प्रकृती अद्याप चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..रेल्वेसमोर दिले झोकूनआनंदा ऊर्फ छोटू धामोळे यांनी घरातून बाहेर पडल्यावर म्हसावद रेल्वे गेट गाठत तेथे सुसाट रेल्वेगाडीसमोर स्वतःला झोकून देत आत्महत्या केली. म्हसावद रेल्वे गेट परिसरात अज्ञात व्यक्तीने आत्महत्या केल्याने जवळपासचे ग्रामस्थ त्यांची ओळख पटविण्याचा प्रयत्न करीत होते..कऱ्हाड हादरलं! 'महाविद्यालयीन युवतीचे अपहरण'; प्राचार्यांकडून तक्रार, युवती मैत्रिणींसोबत चालत निघाली अन्.. .असा झाला उलगडासकाळी सहाला मोठा मुलगा विनोद झोपेतून उठल्यावर तो वरच्या खोलीत गेला. त्या वेळी त्याला आई जखमी अवस्थेत विव्हळताना दिसली. त्याने तत्काळ शेजाऱ्यांच्या मदतीने आईला रुग्णालयात दाखल केले. वडील घरात नसल्याने ग्रामस्थांनी शोध घेतला असता, सकाळी साडेसहाच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह म्हसावद रेल्वे गेटलगत रेल्वे रुळाजवळ आढळून आला. रुग्णालयात नातेवाइकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपासून पती-पत्नीत काही विषयांवरून किरकोळ वाद सुरू होते. मंगळवारी पहाटेही त्यांच्यात वाद झाले, याच वादातून हा दुर्दैवी प्रकार घडला. मात्र, या वादाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.