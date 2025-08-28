उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : राज्य परिवहन महामंडळाच्या चालकाचे जळगाव बसस्थानकात निधन

Jalgaon Bus Driver Collapses at New Bus Stand : दुपारी एकच्या सुमारास चक्कर येऊन कोसळल्याने चालकाचा मृत्यू झाला. ज्ञानेश्वर पंडित साळुंखे असे मृत बसचालकाचे नाव आहे.
dnyaneshwar.salunkhe
dnyaneshwar.salunkhesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरातील नवीन बसस्थानकात बुधवारी (ता. २७) दुपारी एकच्या सुमारास चक्कर येऊन कोसळल्याने चालकाचा मृत्यू झाला. ज्ञानेश्वर पंडित साळुंखे (वय ४२, रा. पिंपळकोठा, ता. एरंडोल) असे मृत बसचालकाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
driver
bus Driver
Bus Stand
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com