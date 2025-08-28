Jalgaon News : राज्य परिवहन महामंडळाच्या चालकाचे जळगाव बसस्थानकात निधन

जळगाव: शहरातील नवीन बसस्थानकात बुधवारी (ता. २७) दुपारी एकच्या सुमारास चक्कर येऊन कोसळल्याने चालकाचा मृत्यू झाला. ज्ञानेश्वर पंडित साळुंखे (वय ४२, रा. पिंपळकोठा, ता. एरंडोल) असे मृत बसचालकाचे नाव आहे. .पिंपळकोठा (ता. एरंडोल) येथील ज्ञानेश्वर साळुंखे राज्य परिवहन महामंडळात १८ वर्षांपासून चालक आहेत. बुधवारी सकाळी त्यांना खर्ची-रवांजा बसफेरी करण्यासाठी ड्यूटी होती. ती फेरी पूर्ण करून ते बस घेऊन परत आगारात आल्यावर दुपारी साडेबाराला त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. त्यांनी तत्काळ त्यांचा शालक पवन कोळी यांना बोलावून घेतले..मात्र, पवन कोळी येईपर्यंत ते चक्कर येऊन कोसळले. त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले..Deolali Camp Accident : सराव सुरु असताना लष्कराचे पॅराशूट अचानक घरावर कोसळले; जवान गंभीर जखमी.कुटुंबीयांनी आक्रोश केला. ज्ञानेश्वर साळुंखे यांना मधुमेह होता. तसेच बायपासदेखील झाली असल्याची माहिती नातेवाइकांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.