उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : रात्री कंडारीजवळ चॉपरचा वार; माजी महापौरांच्या मुलासह तिघांना मित्राच्या खुनाप्रकरणी अटक

Chopper Attack Leads to Murder in Khandari, Jalgaon : जळगावातील गेंदालाल मिल परिसरातील रहिवासी जितेंद्र साळुंखे यांचा कंडारी, भुसावळ येथे चॉपरने वार करून खून करण्यात आला. याप्रकरणी माजी महापौरांचा मुलगा राज सपकाळे याच्यासह तिघांना पोलिसांनी अटक केली.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरातील गेंदालाल मिलमधील ४० वर्षीय गृहस्थाचा कंडारी (ता. भुसावळ) येथे चॉपरने वार करून खून करण्यात आला. ही घटना रविवारी (ता. ५) रात्री अकराच्या सुमारास घडली. जितेंद्र राजेंद्र साळुंखे (वय ४०) असे मृताचे नाव आहे. तो माजी महापौर अशोक सपकाळे यांचा मुलगा राज ऊर्फ बाबू, मयूर ऊर्फ विकी अलोने आणि दीपक शंखपाळ यांच्याबरोबर एका हॉटेलवर मद्यपान करत असताना त्यांच्यात वाद झाला.

