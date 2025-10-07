Jalgaon Crime : रात्री कंडारीजवळ चॉपरचा वार; माजी महापौरांच्या मुलासह तिघांना मित्राच्या खुनाप्रकरणी अटक

जळगाव: शहरातील गेंदालाल मिलमधील ४० वर्षीय गृहस्थाचा कंडारी (ता. भुसावळ) येथे चॉपरने वार करून खून करण्यात आला. ही घटना रविवारी (ता. ५) रात्री अकराच्या सुमारास घडली. जितेंद्र राजेंद्र साळुंखे (वय ४०) असे मृताचे नाव आहे. तो माजी महापौर अशोक सपकाळे यांचा मुलगा राज ऊर्फ बाबू, मयूर ऊर्फ विकी अलोने आणि दीपक शंखपाळ यांच्याबरोबर एका हॉटेलवर मद्यपान करत असताना त्यांच्यात वाद झाला. .हॉटेलमधून निघून कंडारीजवळ तिघांनी जितेंद्रला मारहाण केली, तर राज सपकाळे याने चॉपरने दोन वार करून त्याचा खून केला व मारेकरी पसार झाले. गुन्हे शाखेच्या पथकाने तिघांना रात्रीतून अटक केली असून, भुसावळ पोलिसांच्या स्वाधीन केले..गेंदालाल मिल परिसरात जितेंद्र साळुंखे पत्नी व तीन मुलांसह वास्तव्यास होता. जितेंद्र हा माजी महापौर अशोक सपकाळे यांचा मुलगा राज ऊर्फ बाबू अशोक सपकाळे, मयूर ऊर्फ विकी दीपक अलोने (वय ३२, रा. शिवाजीनगर) यांचा मित्र आहे. रविवारी (ता. ५) सुटी असल्याने तिघा मित्रांनी जेवणाचा बेत आखला आणि ते तिघेही भुसावळला गेले. .तिघांसोबत दीपक वसंत शंकपाळ (कंडारी, ता. भुसावळ) असे चौघे भुसावळ शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील बिअर बारमध्ये मद्यपान करीत असताना जितेंद्र काहीतरी पुटपुटला. त्यातून बाबू सपकाळे व त्याच्यात शाब्दिक वाद झाला. .वादानंतर चौघे हॉटेलमधून निघून कंडारीकडे जात असताना, रस्त्यात पुन्हा वाद होऊन बाबू ऊर्फ राज सपकाळे याने कंबरेचा चॉपर काढून त्याच्यावर एकामागून एक असे दोन वार केले. चॉपरचे खोलवर वार झाल्याने जितेंद्र खाली कोसळला. त्याला जखमीअवस्थेत खासगी रुग्णालयात नेले. तेथे त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर करताच चौघांनी पळ काढला..पोलिस घटनास्थळी दाखलकंडारी येथे झालेल्या चॉपर हल्ल्यात जितेंद्र साळुंखे याचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच पोलिस उपअधीक्षक संदीप गावित, निरीक्षक राहुल वाघ, उपनिरीक्षक इक्बाल सय्यद ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. रात्री उशिरापर्यंत फॉरेन्सिक पथकाने पुरावे संकलन करून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला संशयितांच्या मागावर रवाना केले..Haryana ADGP Suicide : खळबळजनक! हरियाणाच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांची गोळी झाडून आत्महत्या.काही तासांत तिघे गजाआडमित्रावरच चॉपरने हल्ला केल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याने माजी महापौर अशोक सपकाळे यांचा मुलगा राज ऊर्फ बाबू (वय ३८), मयूर अलोने आणि दीपक शंखपाळ पसार झाले. गुन्हे शाखेचे निरीक्षक राहुल गायकवाड यांच्या पथकातील सिद्धेश्वर डापकर, रतन गिते, रवी नरवाडे, सलीम तडवी, प्रशांत परदेशी यांनी संशयितांना जळगाव शहरात शिरताना अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.