Jalgaon Crime : जळगावमध्ये 'गँगवार', राज शाळेजवळ तरुणावर कोयता, चॉपरने हल्ला

जळगाव: शहरातील मेहरुण-रामेश्वर कॉलनीमधील राज शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ बसलेल्या तरुणावर ५ ते ६ तरुणांच्या टोळक्याने अचानक धारदार कोयता व चॉपरने हल्ला चढविला. यात त्याच्या गळ्यावर, डोक्यावर व पाठीत गंभीर जखमा झाल्या असून, त्याच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार हर्षल कुणाल पाटील (वय १८, रा. एकनाथनगर, जळगाव) हा व त्याचा मित्र नितीन राजेंद्र देशमुख असे दोघेही राज शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर गप्पा मारत बसले होते. सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास एकाच दुचाकीवर आलेले तिघे व इतर दोन-तीन तरुणांनी अचानक येत 'हा पण होता रे', असे म्हणत हर्षलची कॉलर पकडून मारायला सुरवात केली. .त्याला ओढत नेत कोयता व चॉपरने सपासप वार करण्यात आले. रक्ताच्या थारोळ्यात हर्षल खाली पडल्यावर त्याचा मित्र नितीन देशमुख व इतरांनी जखमीला उचलून रिक्षेतून जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. जखमीच्या कानाखाली मानेवर, कपाळावर, डोक्यात व पाठीवर चॉपर आणि कोयत्याने वार केल्याने तो, गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने अतिदक्षता विभागात हलविण्यात आले असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. जखमी हर्षल हा एकुलता असून, बारावीचे शिक्षण त्याने घेतले आहे..'इन्स्टा'वर गेम खेळता खेळताजखमी हर्षल सोबत बसलेला त्याचा मित्र नितीन देशमुख याने सांगितल्यानुसार ते राज शाळेजवळ मोबाईलवर इन्स्टाग्रामवर गेम खेळत होते. त्याचवेळी अचानक सोहम ठाकरे, सनी फौजी यांच्यासह इतर तरुणांच्या टोळक्याने हातात कोयता व चॉपर घेत हल्ला केला. रक्ताच्या थारोळ्यात हर्षल खाली पडल्यावर मारणारे पळून गेलेत. त्यानंतर आम्ही त्याला उचलून रिक्षाने दवाखान्यात आणले..गोळीबाराची चर्चाहर्षल पाटील या तरुणावर राज शाळेच्या समोरच हल्ला झाला आहे. त्याच्या थोड्याच अंतरावर स्वामी समर्था केंद्र आहे, या गल्लीत तीन दिवसांपूर्वी एका टोळ्यात वाद झाला होता. त्यातून रात्री गोळीबार झाल्याचेही परिसरातील रहिवाशांनी माहिती देताना सांगितले. मात्र, आजचा हल्ला व गोळीबाराची घटना यांचा परस्पर संबंध आहे किंवा नाही, याची खात्री होऊ शकली नाही. तर, सम्राट कॉलनी, तुकाराम वाडी, कासमवाडीप्रमाणे मेहरुणच्या वेगवेगळ्या रहिवासी कॉलन्यांमध्ये आपसांत गल्ली गँगवार उफाळून आले आहे. त्याचाच परिपाक आजच्या चॉपर हल्ल्यात झाल्याचे सांगण्यात येत आहे..Crime News : नाशिकमधील बेकायदा कॉल सेंटरवर सीबीआयची धाड; यूकेतील नागरिकांना गंडा.सीसीटीव्हीत घटना कैदही घटना शाळेच्या प्रवेशद्वारावरील सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. एमआयडीसी पोलिसांनी सीसीटीव्हीसाठी संबंधितांना संपर्कही केला. मात्र, रविवार असल्याने शिक्षक बाहेरगावी गेले होते. रात्री उशीरापर्यंत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.