उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : जळगावमध्ये 'गँगवार', राज शाळेजवळ तरुणावर कोयता, चॉपरने हल्ला

Teen Attacked by Gang in Jalgaon : राज शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ बसलेल्या तरुणावर ५ ते ६ तरुणांच्या टोळक्याने अचानक धारदार कोयता व चॉपरने हल्ला चढविला.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरातील मेहरुण-रामेश्वर कॉलनीमधील राज शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ बसलेल्या तरुणावर ५ ते ६ तरुणांच्या टोळक्याने अचानक धारदार कोयता व चॉपरने हल्ला चढविला. यात त्याच्या गळ्यावर, डोक्यावर व पाठीत गंभीर जखमा झाल्या असून, त्याच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Jalgaon
crime
maharashtra
Crime News
school
attack
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com