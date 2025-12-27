उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावकरांचा श्वास कोंडला! महामार्गावर धुळीचे लोट, 'न्हाई'च्या अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारांकडे बोट

Severe Dust Pollution on Jalgaon Highway: A Nightmare for Commuters : जळगाव शहरातील कालिंकामाता चौक ते तरसोद फाटा दरम्यान महामार्गावर अपूर्ण रस्त्याचे काम आणि धुळीमुळे वाहनधारक व स्थानिक नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
Pollution on Jalgaon Highway

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरातील कालिंकामाता चौक ते तरसोद फाटा दरम्यान महामार्गावर सध्या धुळीच्या समस्येमुळे वाहनधारकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. रस्त्यावरील खोदकाम, अपूर्ण डांबरीकरण आणि सातत्याने सुरू असलेली अवजड वाहनांची वाहतूक यामुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत असून, दुचाकीस्वार, चारचाकी चालक तसेच पादचाऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

Jalgaon
maharashtra
Vehicle
pollution
NHAI
Infrastructure
uttar maharashtra
Jalgaoan News

