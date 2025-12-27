Jalgaon News : जळगावकरांचा श्वास कोंडला! महामार्गावर धुळीचे लोट, 'न्हाई'च्या अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारांकडे बोट

जळगाव: शहरातील कालिंकामाता चौक ते तरसोद फाटा दरम्यान महामार्गावर सध्या धुळीच्या समस्येमुळे वाहनधारकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. रस्त्यावरील खोदकाम, अपूर्ण डांबरीकरण आणि सातत्याने सुरू असलेली अवजड वाहनांची वाहतूक यामुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत असून, दुचाकीस्वार, चारचाकी चालक तसेच पादचाऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. .याबाबत ‘न्हाई’च्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी कंत्राटदार काम करतील, असे सांगून ते मोकळे झाले. परंतु उपाययोजना कधी करतील? हा मोठा प्रश्न शहरवासीयांना आहे. सकाळी व सायंकाळच्या वर्दळीच्या वेळेत धुळीचे लोट उडाल्याने समोरचे काहीही दिसत नाही, अशी स्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना वेग कमी करून वाहन चालवावे लागत असून, अचानक ब्रेक लागणे, घसरणे यासारख्या घटना घडण्याची शक्यता वाढली आहे. .दुचाकीस्वारांना डोळे जळजळणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, तर चारचाकी वाहनांच्या काचा सतत धुळीने माखून जात असल्याचे चित्र आहे. या मार्गालगत वसाहती, शाळा, दुकाने व शेती परिसर असल्याने स्थानिक नागरिकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. घरांमध्ये धूळ साचत असून लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व श्वसनाचे आजार असलेल्यांसाठी ही परिस्थिती धोकादायक ठरत आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्त्याची कामे अर्धवट ठेवण्यात आल्याने आणि नियमित पाणी फवारणी न केल्याने समस्या अधिकच गंभीर झाली असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे..काम होईल, पण कधी?याबाबत ‘न्हाई’च्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून माहिती विचारली असता हे काम आमचे कंत्राटदार करतील, असे उत्तर दिले जाते. मात्र काही महिन्यांपासून नागरिक आणि वाहनधारकांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल काहीच उपाययोजना अद्याप करण्यात आलेली नाही. कंत्राटदार काम करतील, पण कधी करतील, याचे योग्य उत्तर मात्र दिले जात नाही..Pachod Police Action : डिजे वादातून दुचाकी पेटविणाऱ्यांची पोलिसांकडून पाचोडमध्ये धिंड; दहशतीला चाप!.तक्रारींची बेदखलया संदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित विभागाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. रस्त्यावर नियमित पाणी मारणे, तातडीने डांबरीकरण पूर्ण करणे तसेच धूळ नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाय करण्याची मागणी वाहनधारक व स्थानिक नागरिकांकडून जोर धरत आहे. अन्यथा भविष्यात अपघातांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.